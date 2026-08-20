Proponowane przez premiera podwyższenie stawek CIT dla największych firm, które ma zrekompensować obniżenie podatku dochodowego klasie średniej, to sygnał, że rząd nie boi się podnieść podatków największym korporacjom, a Polska wyżej się ceni - ocenił prezes Fundacji Instrat Michał Hetmański.

Proponowane przez premiera podwyższenie stawek CIT dla największych firm, które ma zrekompensować obniżenie podatku dochodowego klasie średniej, to sygnał, że rząd nie boi się podnieść podatków największym korporacjom, a Polska wyżej się ceni - ocenił prezes Fundacji Instrat Michał Hetmański.

W środę premier Donald Tusk wraz z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim zapowiedzieli zmiany podatkowe. Głównym założeniem jest podniesienie progu podatkowego ze 120 do 130 tys. zł oraz wprowadzenie nowego progu dla osób zarabiających od 130 do 150 tys. zł ze stawką na poziomie 24 proc. Tym samym najwyższa stawka podatku, wynosząca 32 proc., będzie dotyczyła osób z zarobkami powyżej 150 tys. zł.

Podmioty osiągające przychody przekraczające 50 mln euro

Tusk przyznał, że propozycje te oznaczają wielomiliardowe koszty, dlatego rząd proponuje podwyżki niektórych podatków. Chodzi o: podniesienie CIT-u z 19 do 22 proc. dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 mln euro, czyli 200 mln zł; zwiększenie daniny solidarnościowej dla tych, którzy zarabiają ponad 1 mln zł rocznie do 5 proc. (czyli o 1 pkt proc.) oraz powrót do wcześniejszego limitu przychodów dla podatników ryczałtowych wynoszącego 250 tys. euro, czyli ok. 1 mln zł. Obecnie limit przychodów na ryczałcie to 2 mln euro.

"Nareszcie zdrowy system podatkowy. Z niecierpliwością czekam na wejście tych zmian w życie. To nie tylko potrzebny zastrzyk finansowy dla klasy średniej, ale pierwszy etap na długiej ścieżce do naprawy finansów publicznych. Dzięki tym zmianom praca na etacie będzie bardziej opłacalna, a uciekanie na ryczałt stanie się mniej atrakcyjne" - ocenił Hetmański.

W opinii prezesa Fundacji Instrat wyższe stawki podatków CIT i daniny solidarnościowej czy ograniczenie dostępności ryczałtu dla milionerów to "niewielka zmiana w kieszeniach tych najbogatszych podatników", a duża dla większości pracujących.