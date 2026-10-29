Zapasy gazu w magazynach UE wynoszą zaledwie 75 proc.

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 75,0 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 89,6 proc. W magazynach znajduje się 849,11 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 75,0 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 89,6 proc. W magazynach znajduje się 849,11 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.

W Polsce zapełnienie magazynów gazu sięga 99,3 proc. W Niemczech magazyny gazu są obecnie zapełnione w 61,7 proc., a średnia 5-letnia to 88,4 proc. We Francji to 87,3 proc. przy średniej 5-letniej na poziomie 96,3 proc.

We Włoszech w magazynach wypełnienie gazem wynosi 90,9 proc., w Austrii 67,7 proc., a w Hiszpanii 79,7 proc. W Holandii zapełnienie magazynów gazem wynosi obecnie 65,6 proc., a średnia 5-letnia na tę porę to 82,8 proc. Węgrzy mają magazyny gazu wypełnione w 77,5 proc., a Czesi w 77,0 proc.

W Polsce w magazynach gazu jest 36,58 TWh tego paliwa, a ich zapełnienie wynosi 99,3 proc. wobec sezonowej średniej 5-letniej wynoszącej 98,3 proc. - wynika z danych Gas Infrastructure Europe.