Energetyka

Zapasy gazu w magazynach UE wynoszą zaledwie 75 proc.

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 75,0 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 89,6 proc. W magazynach znajduje się 849,11 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe. 

Pap

29 października 2026, 16:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: ARC

Gazu w kuchniach nie braknie...

fot: ARC

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 75,0 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 89,6 proc. W magazynach znajduje się 849,11 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe. 

W Polsce zapełnienie magazynów gazu sięga 99,3 proc. W Niemczech magazyny gazu są obecnie zapełnione w 61,7 proc., a średnia 5-letnia to 88,4 proc. We Francji to 87,3 proc. przy średniej 5-letniej na poziomie 96,3 proc. 

We Włoszech w magazynach wypełnienie gazem wynosi 90,9 proc., w Austrii 67,7 proc., a w Hiszpanii 79,7 proc. W Holandii zapełnienie magazynów gazem wynosi obecnie 65,6 proc., a średnia 5-letnia na tę porę to 82,8 proc. Węgrzy mają magazyny gazu wypełnione w 77,5 proc., a Czesi w 77,0 proc. 

W Polsce w magazynach gazu jest 36,58 TWh tego paliwa, a ich zapełnienie wynosi 99,3 proc. wobec sezonowej średniej 5-letniej wynoszącej 98,3 proc. - wynika z danych Gas Infrastructure Europe.

Powiązane tematy:

gaz ceny gazu paliwa bliski wschód

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Paliwo

Balczun: Przyglądamy się sytuacji na rynku gazu. Można rozważyć windall tax w odpowiednim momencie

Ministerstwo aktywów i resort energii przyglądają się sytuacji na rynku gazu, nie wykluczają zastosowania rozwiązań windfall tax w odpowiednim momencie - poinformował w czwartek minister aktywów Wojciech Balczun w radiu RMF.

Artykuł sponsorowany

Elastyczność systemów ciepłowniczych w dobie transformacji energetycznej

Systemy ciepłownicze muszą dziś sprostać kilku wyzwaniom jednocześnie. Z jednej strony konieczne jest zapewnienie stabilnych dostaw ciepła dla mieszkańców i przedsiębiorstw, z drugiej – ograniczanie kosztów wytwarzania energii, poprawa efektywności wykorzystania paliw oraz stopniowe zmniejszanie emisyjności. Zadanie to komplikuje zmienność cen energii i paliw, a także rosnący udział odnawialnych źródeł energii w krajowym systemie elektroenergetycznym.

Kraj i Świat

Ciepło ze spalarni odpadów jako „ciepło odpadowe”. Metropolie apelują o zmianę przepisów

Polskie miasta mogą stracić dostęp do unijnych dotacji na modernizację ciepłownictwa, ponieważ krajowe prawo nie uznaje ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK) za ciepło odpadowe. Unia Metropolii Polskich (UMP) zaapelowała do rządu o pilną nowelizację przepisów, która ma usunąć tę barierę i obniżyć koszty energii dla mieszkańców.

Paliwo

W PERN priorytetem dalszy rozwój infrastruktury, przede wszystkim paliwowej

PERN chciałby zwiększyć w 2027 r. nakłady na rozwój infrastruktury do 600 mln zł. Jej rozbudowa, w tym głównie baz paliw, planowana jest też na kolejne lata. Wiąże się to z projektami współrealizowanymi z NATO i być może także z Portem Polska.