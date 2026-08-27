Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 63,5 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 80,8 proc. W magazynach znajduje się obecnie 718,21 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 63,5 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 80,8 proc. W magazynach znajduje się obecnie 718,21 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.

W Niemczech magazyny gazu są obecnie zapełnione w 51,5 proc., a średnia 5-letnia to 79,3 proc. We Francji to 67,8 proc. przy średniej 5-letniej na poziomie 86,5 proc.

We Włoszech w magazynach wypełnienie gazem wynosi 82,0 proc., w Austrii 65,5 proc., a w Hiszpanii 73,5 proc.

W Holandii zapełnienie magazynów gazem wynosi obecnie 45,0 proc., a średnia 5-letnia na tę porę to 73,7 proc.

Węgrzy mają magazyny gazu wypełnione w 67,7 proc., a Czesi w 68,6 proc.

W Polsce w magazynach gazu jest 33,53 TWh tego paliwa, a ich zapełnienie wynosi 91,0 proc. wobec sezonowej średniej 5-letniej wynoszącej 93,6 proc. - wynika z danych Gas Infrastructure Europe.