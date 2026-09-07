Kraj i Świat

Zaoszczędzą na energii elektrycznej. Będą kupować ją wspólnie

Podpisano umowę na dostawę energii elektrycznej w 2027 roku dla podmiotów uczestniczących w tyskiej grupie zakupowej.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

7 września 2026, 10:51

fot: SRK

Tyska grupa zakupowa pozwala na wspólny zakup energii.

fot: SRK

Podpisano umowę na dostawę energii elektrycznej w 2027 roku dla podmiotów uczestniczących w tyskiej grupie zakupowej.

W skład tyskiej grupy zakupowej wchodzi kilkadziesiąt podmiotów, w tym przedszkola, miejskie jednostki i spółki, które wspólnie kupują energię elektryczną. Uczestnictwo w grupie pozwala osiągnąć korzystniejsze warunki zakupu. 

– Wspólne zakupy energii mają dla nas bardzo konkretny wymiar finansowy. Łącząc zapotrzebowanie wielu jednostek i spółek, możemy skuteczniej korzystać z efektu skali i odpowiedzialnie planować wydatki na energię – mówi Maciej Gramatyka, prezydent Tychów. 

Oszczędzają już w tym roku

Jak informują tyscy urzędnicy, w 2027 roku łączny wolumen energii objęty umową wyniesie 31 102,80 MWh. Dostawy będą realizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2027 roku. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Veolia Energy Contracting Poland. Wartość wybranej oferty na dostawę energii w 2027 roku wynosi ponad 18,9 mln zł brutto. 

- To znaczący kontrakt, obejmujący dostawę ponad 31 tys. MWh energii dla kilkudziesięciu podmiotów. Taki model wspólnych zakupów pozwala samorządom wykorzystywać efekt skali, a naszym zadaniem będzie sprawna i stabilna realizacja zawartej umowy – mówi Krzysztof Zamasz, wiceprezes zarządu, dyrektor handlowy Grupy Veolia w Polsce. 

W 2026 roku dzięki wspólnemu zakupowi energii podmioty tworzące grupę zakupową oszczędzają blisko 9,9 mln zł w porównaniu z kosztami, które poniosły w ubiegłym roku.

Powiązane tematy:

tychy veolia grupa zakupowa energia

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Samorząd i region

Rozebrano pomnik żołnierzy Armii Czerwonej w Bytomiu. Decyzja PINB i bezpieczeństwo na cmentarzu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał rozbiórkę pomnika żołnierzy Armii Czerwonej na cmentarzu komunalnym przy ul. Kwiatowej w Bytomiu. Prace zakończyły się 4 września 2026 r., a bezpośrednią przyczyną był zły stan techniczny konstrukcji i realne zagrożenie dla odwiedzających cmentarz.

Artykuł sponsorowany

Jakie etapy obejmuje produkcja maszyny przemysłowej na zamówienie?

Zakup gotowej maszyny jest znacznie prostszy, jednak narzuca określone wymiary, wydajność i sposób działania. Gdy sprzęt ma zostać dopasowany do konkretnego procesu czy układu hali, przedsiębiorstwa zlecają wykonanie maszyny zewnętrznemu podmiotowi. Jak zespół projektowy przekłada potrzeby firmy na gotowe rozwiązanie? Podpowiadamy, jak wygląda produkcja maszyny przemysłowej na zamówienie.

Po szychcie

100 szefów kuchni, 20 stref i jeden wielki cel. 13 września Kulinarny Ogień rozgrzeje TAURON Park Śląski

Wielki finał charytatywnej akcji Kulinarny Ogień 13 września 2026 r. w TAURON Parku Śląskim. Na gości czekać będzie blisko 100 szefów kuchni, 20 autorskich stref kulinarnych, koncerty i atrakcje dla całych rodzin. A przede wszystkim – wspólny cel: wsparcie budowy pierwszego na Śląsku stacjonarnego hospicjum dla dzieci „TuSieTuli”. Organizatorzy chcą podczas finału zebrać minimum 250 tys. zł. 

Samorząd i region

Chorzów stoi w korkach. Samochody mogłyby wrócić na estakadę, ale…

Zamknięcie wiaduktu na ul. Nowej spowodowało w Chorzowie drogowy armagedon. Sytuację mogłoby poprawić puszczenie ruchu estakadą, co dopuszcza ekspertyza obiektu. Jednak zgodnie z kolejnym zarządzeniem prezydenta Szymona Michałka estakada pozostanie zamknięta i to na długo.