Zaoszczędzą na energii elektrycznej. Będą kupować ją wspólnie

Podpisano umowę na dostawę energii elektrycznej w 2027 roku dla podmiotów uczestniczących w tyskiej grupie zakupowej.

Podpisano umowę na dostawę energii elektrycznej w 2027 roku dla podmiotów uczestniczących w tyskiej grupie zakupowej.

W skład tyskiej grupy zakupowej wchodzi kilkadziesiąt podmiotów, w tym przedszkola, miejskie jednostki i spółki, które wspólnie kupują energię elektryczną. Uczestnictwo w grupie pozwala osiągnąć korzystniejsze warunki zakupu.

– Wspólne zakupy energii mają dla nas bardzo konkretny wymiar finansowy. Łącząc zapotrzebowanie wielu jednostek i spółek, możemy skuteczniej korzystać z efektu skali i odpowiedzialnie planować wydatki na energię – mówi Maciej Gramatyka, prezydent Tychów.

Oszczędzają już w tym roku

Jak informują tyscy urzędnicy, w 2027 roku łączny wolumen energii objęty umową wyniesie 31 102,80 MWh. Dostawy będą realizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2027 roku. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Veolia Energy Contracting Poland. Wartość wybranej oferty na dostawę energii w 2027 roku wynosi ponad 18,9 mln zł brutto.

- To znaczący kontrakt, obejmujący dostawę ponad 31 tys. MWh energii dla kilkudziesięciu podmiotów. Taki model wspólnych zakupów pozwala samorządom wykorzystywać efekt skali, a naszym zadaniem będzie sprawna i stabilna realizacja zawartej umowy – mówi Krzysztof Zamasz, wiceprezes zarządu, dyrektor handlowy Grupy Veolia w Polsce.

W 2026 roku dzięki wspólnemu zakupowi energii podmioty tworzące grupę zakupową oszczędzają blisko 9,9 mln zł w porównaniu z kosztami, które poniosły w ubiegłym roku.