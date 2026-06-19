Dzisiaj kierownik działu sprzedaży, marketingu lub właściciel firmy nie jest już przywiązany do biurowego fotela. Niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie się znajdujesz, aplikacja mobilna zintegrowana z centralą telefoniczną zamieni Twój smartfon w panel sterowania zespołem — z dostępem do pełnej analityki rozmów, efektywności kanałów i pracy menedżerów w czasie rzeczywistym.

Dzisiaj kierownik działu sprzedaży, marketingu lub właściciel firmy nie jest już przywiązany do biurowego fotela. Niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie się znajdujesz, aplikacja mobilna zintegrowana z centralą telefoniczną zamieni Twój smartfon w panel sterowania zespołem — z dostępem do pełnej analityki rozmów, efektywności kanałów i pracy menedżerów w czasie rzeczywistym.

Dzisiaj kierownik działu sprzedaży, marketingu lub właściciel firmy nie jest już przywiązany do biurowego fotela. Niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie się znajdujesz, aplikacja mobilna zintegrowana z centralą telefoniczną zamieni Twój smartfon w panel sterowania zespołem — z dostępem do pełnej analityki rozmów, efektywności kanałów i pracy menedżerów w czasie rzeczywistym.

Kontrola połączeń i analityka

Dla skutecznego zarządzania ważne jest nie tylko sprawdzanie liczby połączeń, ale także analizowanie ich treści oraz tego, czy klient przechodzi dalej przez lejek sprzedażowy.

Można to zrobić w ciągu kilku minut dzięki gotowym raportom dostępnym bezpośrednio z telefonu komórkowego. Przewidziano również ustawienia dostosowane do konkretnych procesów biznesowych.

Aplikacja Ringostat SmartPhone zapewnia dostęp do automatycznego nagrywania wszystkich rozmów. Dziennik połączeń można skonfigurować tak, jak jest to dla Ciebie wygodne, z wyświetlaniem:

historii połączeń przychodzących i wychodzących;

czasu trwania rozmów;

czasu oczekiwania klienta na linii;

odebranych i nieodebranych połączeń;

statystyk dla każdego menedżera.

Bezpośrednio w aplikacji można błyskawicznie odfiltrować podejrzanie krótkie rozmowy lub dialogi, w których pracownik nie trzymał się scenariusza. Jeśli pakiet usług obejmuje również analizę mowy opartą na sztucznej inteligencji, robot natychmiast oznaczy takie rozmowy w raportach jako wymagające uwagi kierownika.

Ulepszone zarządzanie zespołem

Aplikacja mobilna do telefonii w chmurze zapewnia menedżerowi pełny obraz pracy zespołu w czasie rzeczywistym — od jakości rozmów po obciążenie i wydajność każdego menedżera.

Narzędzie Korzyści Panele w czasie rzeczywistym Kontrola aktywności pracowników w czasie rzeczywistym: kto pracuje z potencjalnymi klientami, a kto jest w trybie „nie przeszkadzać” lub „offline”. Funkcja „Ukryty mentor” Dołączanie do rozmowy z podpowiedziami w czasie rzeczywistym w celu przyspieszenia szkolenia nowych pracowników. Optymalizacja harmonogramu Dodatkowy raport według godzin i dni pomoże zoptymalizować harmonogram, przydzielając więcej personelu w godzinach szczytu.

Dostęp do telefonii z dowolnego miejsca

Raporty w panelu osobistym i CRM dostarczają menedżerowi jasnych, obiektywnych danych, niezależnie od tego, gdzie fizycznie znajduje się pracownik.

Tym samym kierownik może trzymać rękę na pulsie nawet podczas podróży służbowych lub urlopu. W szczególności dashboardy działające w czasie rzeczywistym eliminują potrzebę ręcznego żądania raportów.

Kolejna nieoczywista zaleta — aplikacja działa w tle, więc nie rozładowuje baterii telefonu.

Poprawa jakości obsługi klienta

Według badania Marketing LTB 33% osób na zawsze zrezygnuje z marki po złych doświadczeniach związanych z realizacją zamówienia.

Właśnie dlatego tak ważne jest, aby kierownik mógł w dowolnym miejscu i czasie odsłuchać rozmowy menedżerów z telefonu komórkowego, na czas wykrywać błędy i korygować pracę zespołu w przypadku problemowej komunikacji.

Bezpieczeństwo łączności i ochrona danych

Kiedy menedżerowie korzystają z prywatnych smartfonów, firma ryzykuje utratę bazy klientów wraz z odejściem pracownika.

Dzięki aplikacji wirtualnej każdy kontakt abonenta i cała historia interakcji należą do firmy. Ponadto Ringostat posiada certyfikat ISO/IEC 27001:2022 — oznacza to, że dane firmy i klientów są chronione zgodnie z najnowszymi międzynarodowymi wymogami.

Oszczędność czasu i kosztów firmy

Aplikacja mobilna Ringostat znacznie usprawnia pracę z potencjalnymi klientami:

każdy nowy klient jest automatycznie rejestrowany w CRM — dodatkowo eliminuje to błędy związane z ręcznym wprowadzaniem danych;

system kieruje połączenie do odpowiedniego menedżera i pozwala przyspieszyć obsługę zapytań;

serwis natychmiast powiadamia o nieodebranych połączeniach, umożliwiając oddzwonienie do klienta, zanim zwróci się on do konkurencji;

informacje są zebrane w jednym interfejsie, więc menedżerowie nie muszą już przeskakiwać między zakładkami.

Ponadto biorąc pod uwagę, że bez automatycznego prowadzenia rozmów traci się do 20% zgłoszeń, przy średnim rachunku w wysokości 100 zł firma nie będzie już tracić dziesiątek tysięcy hrywien miesięcznie.

„Nie trzeba kopiować numeru, aby zadzwonić, ani ręcznie zapisywać wyników rozmowy — nagranie rozmowy jest automatycznie przesyłane do CRM. Dzięki temu menedżer może obsłużyć więcej kontaktów, a ogólna wydajność zespołu rośnie”.

Alina Hołubiewa, współzałożycielka Ensuria.

Podsumowanie

Dzięki mobilnej aplikacji wirtualnej centrali telefonicznej menedżerowie zyskują pełną kontrolę nad połączeniami, a dogłębna analityka pozwala wykryć „słabe ogniwa” w zespole, zanim zniweczą one miesięczny plan sprzedaży. Aplikację można wypróbować już dziś.