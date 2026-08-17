Z Kanału Gliwickiego wyłowiono ponad 150 kg śniętych ryb

Ponad 150 kg śniętych ryb wyłowiono w niedzielę z VI sekcji Kanału Gliwickiego w ramach działań związanych z obecnością w wodzie tzw. złotej algi - podały Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. W sekcjach V i VI kanału już w ostatnich dniach uniemożliwiono przepływ wody.

Ponad 150 kg śniętych ryb wyłowiono w niedzielę z VI sekcji Kanału Gliwickiego w ramach działań związanych z obecnością w wodzie tzw. złotej algi - podały Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. W sekcjach V i VI kanału już w ostatnich dniach uniemożliwiono przepływ wody.

Jak wynika z niedzielnego komunikatu gliwickiego RZGW, od paru dni trwają tam działania związane z obecnością glonów prymnesium parvum (złotej algi) m.in. w VI sekcji Kanału Gliwickiego. Ich zakwit może toksycznie oddziaływać na inne organizmy wodne.

Z uwagi na stwierdzoną obecność prymnesium parvum i wystąpienie śniecia ryb w VI sekcji Kanału Gliwickiego Wody Polskie prowadzą patrole kontrolne od strony wody i lądu - na długości całego Kanału Gliwickiego, ze szczególnym uwzględnieniem IV, V i VI sekcji oraz z lądu na terenie zbiornika Dzierżno Duże.

“W ich toku w godzinach porannych w dniu 16 sierpnia br. pracownicy podjęli z wody VI sekcji Kanału Gliwickiego ok. 157 kg śniętych ryb“ - podano w niedzielnym komunikacie RZGW (dzień wcześniej w VI sekcji wyłowiono ok. 22 kg ryb).

Ponadto zadeklarowano: zabezpieczenie w zasobach Wód Polskich w Gliwicach sprzętu pod kątem czynności innych służb od strony wody i przekazywanie informacji o nieprawidłowościach właściwym instytucjom m.in: WIOŚ, WIW/PIW, KZGW, PZW, PSP, a także służbom zarządzania kryzysowego wojewodów i na poziomie gmin oraz powiatów.

RZGW zapewnił o wdrożeniu rekomendacji Międzyresortowego Zespołu ds. Odry, których celem jest ograniczenie ryzyka zakwitu złotej algi. Wśród nich jest wtrzymanie przepływu wód w dół w sekcjach V i VI Kanału Gliwickiego, w tym wstrzymanie do odwołania śluzowania na śluzach Łabędy i Dzierżno.

Ponadto Wody Polskie w Gliwicach zasygnalizowały gotowość do dalszych działań terenowych i bieżący kontakt właściwych komórek organizacyjnych ze służbami zarządzania kryzysowego, w tym ich uczestnictwo w posiedzeniach Międzyresortowego Zespołu ds. Odry.

Prymnesium parvum to glon, którego zakwity są toksyczne. Naukowcy uznali zakwit tego fitoplanktonu za bezpośrednią przyczynę katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 r., kiedy doszło do masowego śnięcia ryb, małży, ślimaków i innych organizmów skrzelodysznych. Doprowadził on również do masowego śnięcia w zbiorniku Dzierżno Duże w 2024 r.

O zwiększonym stężeniu złotej algi w Kanale Gliwickim służby informują od kilku dni. Wojewoda śląski Marek Wójcik już wcześniej zapowiedział, że służby są gotowe, aby w razie konieczności użyć nadtlenku wodoru (H2O2), który skutecznie zwalcza złotą algę.

W 2024 r. na Kłodnicy przeprowadzono eksperyment neutralizacji złotej algi przy użyciu nadtlenku wodoru. Według raportu Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego spowodował on spadek liczebności złotej algi o ponad 90 proc.