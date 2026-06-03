Wzrosty na Wall Street; indeksy z kolejnymi rekordami

Wtorkowa sesja zakończyła się wzrostami i nowymi historycznymi szczytami głównych indeksów. Inwestorzy oceniają szanse na porozumienie USA i Iranu ws. pokoju na Bliskim Wschodzie oraz perspektywy dla rozwoju sektora związanego ze sztuczną inteligencją.

Wtorkowa sesja zakończyła się wzrostami i nowymi historycznymi szczytami głównych indeksów. Inwestorzy oceniają szanse na porozumienie USA i Iranu ws. pokoju na Bliskim Wschodzie oraz perspektywy dla rozwoju sektora związanego ze sztuczną inteligencją.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,45 proc. i wyniósł 51.307,79 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,13 proc. i wyniósł 7.609,78 pkt.

Nasdaq Composite zwyżkował o 0,03 proc. do 27.093,901 pkt.

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 rośnie o 0,9 proc. i wynosi 2.931,963 pkt.

Indeks VIX spada o 1,74 proc. i wynosi 15,77 pkt.

Akcje spółek o małej kapitalizacji były jednymi z największych beneficjentów utrzymującego się entuzjazmu wokół akcji związanych ze sztuczną inteligencją, który zapewnił im pewien potencjał wzrostowy. Indeks Philadelphia SE Semiconductor wzrósł o 5,9 proc.

"Rynek jest na pierwszy rzut oka dość stonowany, ale pod powierzchnią dzieje się wiele, co dobrze obrazuje większość tego roku. W całym ekosystemie infrastruktury AI występuje ogromna dyspersja" - powiedział Mike Dickson, dyrektor ds. zarządzania portfelem w Horizon Investments.

"Rynki może czekać jeden z tych gorących rajdów, gdzie impet wciąż rośnie. Nie zdziwiłbym się wcale, gdyby pod koniec lata akcje były znacznie wyżej" - dodał Dickson.

Inwestorzy oceniają informacje dotyczące negocjacji USA-Iran. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że rozmowy z Iranem trwają, ale nikt nie wie, dokąd doprowadzą. Dodał, że nadszedł czas, by Teheran zawarł porozumienie.