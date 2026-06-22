W kolejnych miesiącach średnioroczny wzrost wynagrodzeń powinien utrzymać się blisko 6 proc. - ocenili analitycy PKO BP w komentarzu do poniedziałkowych danych GUS o wynagrodzeniu i zatrudnieniu w maju. Dodali, że informacje te są dla Rady Polityki Pieniężnej "korzystnym zestawem danych".

W kolejnych miesiącach średnioroczny wzrost wynagrodzeń powinien utrzymać się blisko 6 proc. - ocenili analitycy PKO BP w komentarzu do poniedziałkowych danych GUS o wynagrodzeniu i zatrudnieniu w maju. Dodali, że informacje te są dla Rady Polityki Pieniężnej "korzystnym zestawem danych".

Główny Urząd Statystyczny przekazał w poniedziałek, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju 2026 r. wzrosło o 5,8 proc. rdr i spadło o 3,8 proc. mdm. Zatrudnienie w tym sektorze rdr spadło o 0,9 proc. oraz mdm spadło o 0,1 proc.

PKO BP zwrócił uwagę, że obniżka wynagrodzeń względem kwietnia wpisuje się w standardowy wzorzec sezonowy po wypłatach premii, nagród i bonusów w poprzednim miesiącu.

Słabsza presja płacowa w przemyśle

Analitycy podkreślili, że w przetwórstwie przemysłowym dynamika obniżyła się do 5,1 proc. r/r z 5,7 proc. r/r, co ich zdaniem potwierdza słabszą presję płacową w przemyśle i rosnącą rolę automatyzacji.

"Mocniejsze dynamiki utrzymały się w usługach profesjonalnych (7,9 proc. r/r), IT i energetyce (po 7,1 proc. r/r) oraz obsłudze nieruchomości (6,9 proc. r/r). W budownictwie wzrost wynagrodzeń spowolnił do 5,4 proc. r/r z 7,0 proc. r/r poprzednio, głównie przez efekt bazy" - dodali.

Analitycy PKO BP odnosząc się do danych o zatrudnieniu w maju zwrócili uwagę, że ujemna dynamika r/r utrzymuje się 32. miesiąc. W maju najmocniej spadała liczba etatów w górnictwie (-5,5 proc. r/r), działalności profesjonalnej (-2,0 proc. r/r), energetyce (- 1,6 proc. r/r) i przetwórstwie (-1,4 proc. r/r). Wzrost etatów z kolei odnotowano w dostawie wody i gospodarce odpadami (3,7 proc. r/r), HoReCa (1,7 proc. r/r) oraz administrowaniu (0,6 proc. r/r). "Rynek pracy przesuwa się więc w stronę usług, przy słabszym zapotrzebowaniu na pracę w przemyśle" - dodali.