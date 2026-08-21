Wzmożone działania w związku ze złotą algą w Porcie Gliwice

Służby prowadzą intensywny monitoring Kanału Gliwickiego oraz okolicznych akwenów w związku z obecnością komórek złotej algi. Najwyższą liczebność glonu odnotowano w VI sekcji Kanału Gliwickiego. Najnowsze badania wykazały tam około 690 mln komórek złotej algi w litrze wody.

Służby prowadzą intensywny monitoring Kanału Gliwickiego oraz okolicznych akwenów w związku z obecnością komórek złotej algi. Najwyższą liczebność glonu odnotowano w VI sekcji Kanału Gliwickiego. Najnowsze badania wykazały tam około 690 mln komórek złotej algi w litrze wody.

Badania, które były prowadzone w ciągu ostatnich tygodni wskazywały na systematyczny wzrost stężenia złotej algi w VI sekcji Kanału Gliwickiego. Dlatego już dwa tygodnie temu podjęto decyzję o wstrzymaniu śluzowań na śluzach Łabędy i Dzierżno, w sekcjach V i VI Kanału Gliwickiego całkowicie ograniczono przepływ wód w dół kanału. Monitoringiem zostały objęte również sekcje V i IV oraz zbiornik Dzierżno Duże.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zakończył montaż zastawek podwyższających na stałym jazie V Kanału Gliwickiego. Ich zadaniem jest ograniczenie ryzyka przepływu wód z Kanału Gliwickiego do zbiornika Dzierżno Duże.

– Naszym głównym celem jest powstrzymanie zagrożenia, tak aby złota alga nie obejmowała kolejnych akwenów i nie dotarła do tych, które są bezpośrednio połączone z Odrą – podkreślił wojewoda śląski Marek Wójcik.

W przypadku rozprzestrzeniania się złotej algi na IV sekcję Kanału Gliwickiego i wzrostu zagrożenia ekologicznego służby są przygotowane do dozowania nadtlenku wodoru po to, by osłonić Kłodnicę i Odrę.

Od 17 sierpnia 2026 roku obowiązuje rozporządzenie porządkowe wprowadzające zakaz korzystania z wód sekcji VI Kanału Gliwickiego. Obowiązują również rekomendacje Międzyresortowego Zespołu ds. Odry.