Kraj i Świat

Wzmożone działania w związku ze złotą algą w Porcie Gliwice

Służby prowadzą intensywny monitoring Kanału Gliwickiego oraz okolicznych akwenów w związku z obecnością komórek złotej algi. Najwyższą liczebność glonu odnotowano w VI sekcji Kanału Gliwickiego. Najnowsze badania wykazały tam około 690 mln komórek złotej algi w litrze wody.

Monika Krezel

Monika Krężel

21 sierpnia 2026, 08:23
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Urząd Wojewódzki w Katowicach

Służby prowadzą intensywny monitoring Kanału Gliwickiego

fot: Urząd Wojewódzki w Katowicach

Służby prowadzą intensywny monitoring Kanału Gliwickiego oraz okolicznych akwenów w związku z obecnością komórek złotej algi. Najwyższą liczebność glonu odnotowano w VI sekcji Kanału Gliwickiego. Najnowsze badania wykazały tam około 690 mln komórek złotej algi w litrze wody.

Badania, które były prowadzone w ciągu ostatnich tygodni wskazywały na systematyczny wzrost stężenia złotej algi w VI sekcji Kanału Gliwickiego. Dlatego już dwa tygodnie temu podjęto decyzję o wstrzymaniu śluzowań na śluzach Łabędy i Dzierżno, w sekcjach V i VI Kanału Gliwickiego całkowicie ograniczono przepływ wód w dół kanału. Monitoringiem zostały objęte również sekcje V i IV oraz zbiornik Dzierżno Duże.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zakończył montaż zastawek podwyższających na stałym jazie V Kanału Gliwickiego. Ich zadaniem jest ograniczenie ryzyka przepływu wód z Kanału Gliwickiego do zbiornika Dzierżno Duże.

 – Naszym głównym celem jest powstrzymanie zagrożenia, tak aby złota alga nie obejmowała kolejnych akwenów i nie dotarła do tych, które są bezpośrednio połączone z Odrą – podkreślił wojewoda śląski Marek Wójcik.

 W przypadku rozprzestrzeniania się złotej algi na IV sekcję Kanału Gliwickiego i wzrostu zagrożenia ekologicznego służby są przygotowane do dozowania nadtlenku wodoru po to, by osłonić Kłodnicę i Odrę.

Od 17 sierpnia 2026 roku obowiązuje rozporządzenie porządkowe wprowadzające zakaz korzystania z wód sekcji VI Kanału Gliwickiego. Obowiązują również rekomendacje Międzyresortowego Zespołu ds. Odry.

Powiązane tematy:

kanał gliwicki port gliwicki złote algi

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Kraj i Świat

Mniej L4, ale dłuższa absencja. ZUS podsumowuje pierwsze półrocze 2026 roku

W pierwszym półroczu 2026 roku Polacy rzadziej sięgali po zwolnienia lekarskie, ale gdy już na nie przechodzili, to na dłużej. ZUS zarejestrował 14,1 mln e‑ZLA (spadek o 2,7% rok do roku), które przełożyły się na 147,7 mln dni absencji (spadek o 0,3% r/r).

Polityka

Wtargnął na teren kopalni. Sprawę byłego prezesa Orlenu bada prokuratura

Prokuratura Rejonowa w Bydgoszczy rozpoczęła śledztwo dotyczące wtargnięcia w lipcu na teren kopalni  Solino Daniela Obajtka, europosła PiS i byłego prezesa Orlenu. W zakładzie trwał strajk pracowników. Polityk rzekomo podjął "interwencję poselską", a następnie "interwencję polityczną".

Kraj i Świat

Płace i zatrudnienie w lipcu 2026. GUS prezentuje nowe dane

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w lipcu 2026 r. 9509,02 zł, co oznacza wzrost o 6,8% rok do roku i o 1,1% w porównaniu z czerwcem. Jednocześnie przeciętne zatrudnienie w tym sektorze wyniosło około 6,4 mln etatów (6,379 mln), rosnąc o 0,1% miesiąc do miesiąca, ale spadając o 0,8% w ujęciu rocznym – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Finanse i inwestycje

Pod tym względem Polska wypada lepiej niż Czechy, Węgry i Niemcy

Polska ma niski wskaźnik inwestycji brutto do PKB, ale pod względem inwestycji netto wypada bardzo dobrze - ocenił BNP Paribas. Z jego analizy wynika, że po uwzględnieniu amortyzacji Polska wypada lepiej niż inne państwa regionu, np. Czechy, Węgry i Niemcy.