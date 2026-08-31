Kraj i Świat

Wyższy Urząd Górniczy zmienił adres strony internetowej

Wyższy Urząd Górniczy ma nowy adres strony internetowej - www.gov.pl/web/wug. Wszelkie informacje dotyczące działalności urzędu są dostępne pod nowym adresem w Portalu RP - gov.pl.

Monika Krezel

Monika Krężel

31 sierpnia 2026, 07:39
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: WUG

Nowa strona internetowa Wyższego Urzędu Górniczego

fot: WUG

Wyższy Urząd Górniczy ma nowy adres strony internetowej - www.gov.pl/web/wug. Wszelkie informacje dotyczące działalności urzędu są dostępne pod nowym adresem w Portalu RP - gov.pl.

Jak informuje WUG, nowa witryna, dostępna pod adresem www.gov.pl/web/wug, pozwoli na szybkie dotarcie do wszystkich bieżących informacji Wyższego Urzędu Górniczego. 

- Nowa strona docelowo będzie pełniła również funkcję Biuletynu Informacji Publicznej urzędu. Publikujemy na niej informacje o działalności urzędu, sposobie jego funkcjonowania i załatwiania urzędowych spraw - podaje Wyższy Urząd Górniczy.

WUG na portalu gov.pl

Przeniesienie serwisu internetowego WUG na Portal RP zwiększa jego dostępność i ułatwia obywatelom szybki dostęp do informacji publicznych w ramach jednolitej infrastruktury. Integracja z Portalem RP pozwala na standaryzację obsługi, poprawę bezpieczeństwa oraz ograniczenie kosztów utrzymania i rozwoju serwisu. Rozwiązanie to zapewni również lepszą spójność cyfrowych usług administracji publicznej i wygodniejsze korzystanie z nich przez użytkowników.

Archiwalna strona WUG

Dotychczasowa strona internetowa urzędu będzie funkcjonować w formie archiwalnej.

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