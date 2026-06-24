Wyniki IV edycji konkursu „Ekowydarzenia” organizowanego przez WFOŚiGW w Katowicach
Rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu „Ekowydarzenia”. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania dla 22 organizacji na realizację przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i ekologicznym. Łączna kwota wsparcia wynosi 208 770,22 zł.
Rozstrzygnięto IV edycję konkursu „Ekowydarzenia” organizowanego przez WFOŚiGW w Katowicach
Rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu „Ekowydarzenia”. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania dla 22 organizacji na realizację przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i ekologicznym. Łączna kwota wsparcia wynosi 208 770,22 zł.
To już IV edycja konkursu „Ekowydarzenia”, którego wcześniejsze odsłony cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców województwa śląskiego. W poprzednich edycjach łącznie udział wzięło 106 organizacji, które otrzymały dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie ponad 945 tys. zł.
Ekologiczne inicjatywy dla mieszkańców woj. śląskiego
W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podkreślają, że dzięki zaangażowaniu organizacji pozarządowych mieszkańcy województwa mogą uczestniczyć w licznych inicjatywach promujących ochronę środowiska, zrównoważony rozwój i proekologiczne postawy.
- Dziękujemy wszystkim organizacjom za ich aktywność, pasję i zaangażowanie w realizację działań na rzecz edukacji ekologicznej. Organizowane przez państwa pikniki, warsztaty, konkursy, festyny, rajdy i inne ekowydarzenia mają ogromne znaczenie dla budowania świadomości ekologicznej oraz kształtowania odpowiedzialnych postaw wśród mieszkańców naszego regionu – wskazują w WFOŚiGW w Katowicach
Laureaci IV edycji konkursu „Ekowydarzenia”
- Fundacja Ekologiczna ARKA - Dzień Czystego Powietrza dla uczniów Szkoły w Świętoszówce - 10 000,00 zł
- Fundacja Marwari Tychy - Dzieci krzewy nasadzają, które powietrze oczyszczają - 10 000,00 zł
- Fundacja Myśl Zielono Częstochowa - Metka Prawdy i Co Siedzi w telefonie - 9 999,61 zł
- Fundacja Myśl Zielono Częstochowa - Miasto surowców - ukryte życie ubrań i elektroniki - 9 999,61 zł
- Fundacja na rzecz rozwoju szkoły kłodnickiej i społeczności lokalnej - EkoAktywna Kłodnica – działamy lokalnie dla środowiska - 10 000,00 zł
- Fundacja Oddychaj Beskidami Ustroń - EkoFest 2026 r. w Hermanicach - 10 000,00 zł
- Fundacja Rozwoju Edukacji i Ekologii "FREE" Bielsko-Biała - Zielone Klasy: Edukacja i Nasadzenia - 10 000,00 zł
- Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich ,,Wręczynki Plus” Wręczyca Mała - Mały strażnik przyrody - 6 000,00 zł
- Ochotnicza Staż Pożarna w Borowcach - Borowieckie Grzybobranie - 8 920,00 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Bujakowie - Bujaków gotowy na zmiany klimatu - 10 000,00 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Drogomyślu - EKO-WODA - praktyczna edukacja w zakresie ochrony zasobów wodnych - 10 000,00 zł
- Stowarzyszenie Dostawcy Pomocy Czechowice-Dziedzice - Piknik Rodzinny - 8 401,00 zł
- Stowarzyszenie DziałaMY Kościelec - Eko-Wędrówka: Razem dla Natury! - II edycja - 10 000,00 zł
- Stowarzyszenie Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego - „Niezłe ziółka na talerzu – mali bohaterowie” - cykl warsztatów edukacyjno-kulinarnych dla dzieci i młodzieży - 9 800,00 zł
- Stowarzyszenie Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego - Ekologia na pikniku rodzinnym – lekko, łatwo i na wesoło - 10 000,00 zł
- Stowarzyszenie Góry Kultury Tarnowskie Góry - HydroSymfonia Nakła: Park, który oddycha wodą - 10 000,00 zł
- Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Dratwa” - Miodowy zakątek - 10 000,00 zł
- Stowarzyszenie Nasze Konopiska - Edukacja ekologiczna poprzez działania terenowe i warsztaty rękodzielnicze z wykorzystaniem materiałów naturalnych i recyklingowych - 10 000,00 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii Zielona Ziemia Radzionków - Szkała: Re Generacja - 9 200,00 zł
- Stowarzyszenie Wspólnota "Gaude-Mater" Częstochowa - Zielony pociąg - 6 450,00 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Będzina - Eko Wakacje w Dobrym Towarzystwie - 10 000,00 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Będzina - Zagłębiowski Hubertus - 10 000,00 zł
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