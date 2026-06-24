Rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu „Ekowydarzenia”. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania dla 22 organizacji na realizację przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i ekologicznym. Łączna kwota wsparcia wynosi 208 770,22 zł.

Rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu „Ekowydarzenia”. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania dla 22 organizacji na realizację przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i ekologicznym. Łączna kwota wsparcia wynosi 208 770,22 zł.

To już IV edycja konkursu „Ekowydarzenia”, którego wcześniejsze odsłony cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców województwa śląskiego. W poprzednich edycjach łącznie udział wzięło 106 organizacji, które otrzymały dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie ponad 945 tys. zł.

Ekologiczne inicjatywy dla mieszkańców woj. śląskiego

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podkreślają, że dzięki zaangażowaniu organizacji pozarządowych mieszkańcy województwa mogą uczestniczyć w licznych inicjatywach promujących ochronę środowiska, zrównoważony rozwój i proekologiczne postawy.

- Dziękujemy wszystkim organizacjom za ich aktywność, pasję i zaangażowanie w realizację działań na rzecz edukacji ekologicznej. Organizowane przez państwa pikniki, warsztaty, konkursy, festyny, rajdy i inne ekowydarzenia mają ogromne znaczenie dla budowania świadomości ekologicznej oraz kształtowania odpowiedzialnych postaw wśród mieszkańców naszego regionu – wskazują w WFOŚiGW w Katowicach



Laureaci IV edycji konkursu „Ekowydarzenia”