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Wykryli nieprawidłowości wydatkowania środków publicznych na ponad 120 mld zł!

Krajowa Administracja Skarbowa wykryła nieprawidłowości na ponad 120 mld zł związane z dysponowaniem środkami publicznymi przez instytucje państwowe i pozarządowe - podało w poniedziałek Ministerstwo Finansów.

Pap

31 sierpnia 2026, 17:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: ARC

Ministerstwo Finansów

fot: ARC

Krajowa Administracja Skarbowa wykryła nieprawidłowości na ponad 120 mld zł związane z dysponowaniem środkami publicznymi przez instytucje państwowe i pozarządowe - podało w poniedziałek Ministerstwo Finansów.

KAS przeprowadziła audyty dotyczące środków publicznych u 177 podmiotów. Były to m.in. ministerstwa, organizacje pozarządowe, urzędy i instytuty państwowe - wskazano w informacji.

W efekcie działań KAS wykryto nieprawidłowości, w tym: naruszenie zasad przyznawania i rozliczania dotacji i innej pomocy publicznej, wydatkowanie środków publicznych sprzecznie z ustalonym planem finansowym, wykorzystanie dotacji i innej pomocy niezgodnie z przeznaczeniem czy niegospodarne wydatkowanie środków publicznych - podano.

Tworzono przepisy na określone potrzeby.

Inspektorzy KAS wykryli też w niektórych przypadkach nieuzasadnione ekonomicznie tworzenie instytucji publicznych oraz podmiotów na określone potrzeby, wydatkowanie środków ogólnej rezerwy budżetowej oraz rezerwy celowej niezgodnie z warunkami jej wykorzystywania oraz działanie bez podstawy prawnej bądź tworzenie przepisów na określone potrzeby.

"Dyrektorzy Izb Administracji Skarbowej w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w toku audytów złożyli do Prokuratury 255 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa na kwotę ponad 106 mld zł oraz 131 zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszenie dyscypliny finansów publicznych" - wskazał także resort finansów.

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