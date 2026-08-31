Krajowa Administracja Skarbowa wykryła nieprawidłowości na ponad 120 mld zł związane z dysponowaniem środkami publicznymi przez instytucje państwowe i pozarządowe - podało w poniedziałek Ministerstwo Finansów.

Krajowa Administracja Skarbowa wykryła nieprawidłowości na ponad 120 mld zł związane z dysponowaniem środkami publicznymi przez instytucje państwowe i pozarządowe - podało w poniedziałek Ministerstwo Finansów.

KAS przeprowadziła audyty dotyczące środków publicznych u 177 podmiotów. Były to m.in. ministerstwa, organizacje pozarządowe, urzędy i instytuty państwowe - wskazano w informacji.

W efekcie działań KAS wykryto nieprawidłowości, w tym: naruszenie zasad przyznawania i rozliczania dotacji i innej pomocy publicznej, wydatkowanie środków publicznych sprzecznie z ustalonym planem finansowym, wykorzystanie dotacji i innej pomocy niezgodnie z przeznaczeniem czy niegospodarne wydatkowanie środków publicznych - podano.

Tworzono przepisy na określone potrzeby.

Inspektorzy KAS wykryli też w niektórych przypadkach nieuzasadnione ekonomicznie tworzenie instytucji publicznych oraz podmiotów na określone potrzeby, wydatkowanie środków ogólnej rezerwy budżetowej oraz rezerwy celowej niezgodnie z warunkami jej wykorzystywania oraz działanie bez podstawy prawnej bądź tworzenie przepisów na określone potrzeby.