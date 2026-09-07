Górnictwo

Wydobywają 40 różnych kopalin, mają o czym dyskutować. XIII SGO rozpoczęta

Prof. inż. Zbigniew Kasztelewicz: XIII edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego 2026 odbywa się w czasie niepewności o przyszłość górnictwa. Unia Europejska postawiła sobie i nam ambitne cele w zakresie redukcji emisji CO2, które w oczywisty sposób dotykają sektor górniczy, elektroenergetyczny, ciepłowniczy oraz wiele branż energochłonnych jak na przykład produkcję stali, cementu i szeregu innych produktów

Kajetan Berezowski

Kajetan Berezowski

7 września 2026, 16:26
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: mmcpolska.pl - konferencjaeuropower.pl

- Górnictwo odkrywkowe w Polsce wydobywa około 40 różnych kopalin - przypomniał prof. inż. Zbigniew Kasztelewicz.

fot: mmcpolska.pl - konferencjaeuropower.pl

Prof. inż. Zbigniew Kasztelewicz: XIII edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego 2026 odbywa się w czasie niepewności o przyszłość górnictwa. Unia Europejska postawiła sobie i nam ambitne cele w zakresie redukcji emisji CO2, które w oczywisty sposób dotykają sektor górniczy, elektroenergetyczny, ciepłowniczy oraz wiele branż energochłonnych jak na przykład produkcję stali, cementu i szeregu innych produktów

Ponad 330 uczestników z ponad 150 firm i instytucji, w tym 22 profesorów, 49 pracowników uczelni i instytutów badawczych, prawie 150 prezesów firm i stowarzyszeń, związków zawodowych, a także 70 dyrektorów firm i instytucji związanych z górnictwem odkrywkowym zjechało do Wisły, aby wziąć udział w tegorocznej Szkole Górnictwa Odkrywkowego (7-9  września). Celem konferencji jest przekazanie najnowszej wiedzy dotyczącej naukowych i praktycznych zagadnień górnictwa odkrywkowego oraz wymiany doświadczeń w celu wypracowania tzw. “dobrych praktyk w górnictwie odkrywkowym”.

- Jak to mówi Klasyk Górnictwa profesor Antoni Tajduś, górnictwo odkrywkowe to najstarszy zawód na świecie. Było, jest i będzie! Obecna XIII edycja SGO 2026 odbywa się w czasie niepewności o przyszłość górnictwa. Unia Europejska postawiła sobie i nam ambitne cele w zakresie redukcji emisji CO2, które w oczywisty sposób dotykają sektor górniczy, elektroenergetyczny, ciepłowniczy oraz wiele branż energochłonnych, jak na przykład produkcję stali, cementu i szeregu innych produktów. Na tę politykę nakłada się jeszcze wojna na Ukrainie. Mamy czas presji ekologicznej Brukseli oraz naszych krajowych i zagranicznych ekologów i różnych przeciwników, a w tym ekoterrorystów – zwrócił uwagę w swym wystąpieniu prof. inż. Zbigniew Kasztelewicz, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Szkoły Górnictwa Odkrywkowego".

Dodał:

- Duży nacisk położymy na przedstawienie praktycznej strony omawianych zagadnień, tak aby każdy z uczestników miał możliwość wyjaśnienia swoich wątpliwości, tak podczas paneli czy prywatnie z Uczestnikami Szkoły. Będziemy rozmawiali również jak zmienić obecne uregulowania formalno-prawne do rozbudowy czy budowy nowych kopalń. Obecne niektóre uregulowania utrudniają, wydłużają lub całkowicie nie pozwalają na zagospodarowanie nowych złóż.  Ale o tych tematach będziemy dyskutowali już od pierwszych wykładów – zapowiedział.

Górnictwo odkrywkowe w Polsce wydobywa około 40 różnych kopalin. To kilka tysięcy firm górniczych, w tym zakładów górniczych, firm zaplecza naukowego i badawczego, projektowego i zaplecza technicznego.

Szkołę Górnictwa Odkrywkowego organizuje Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy  Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH Kraków przy współudziale i pomocy; Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk Sekcji Technologii Górniczych Komitetu Górnictwa PAN, Głównej Komisji Górnictwa Skalnego ZG SITG, Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Strzałowych oraz Fundacji Nauka i Tradycje Górnicze przy Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH Kraków.

SGO odbywa się w tym roku pod Patronatem honorowym Minister Klimatu i Środowiska Pauliny Henning-Kloski oraz Ministra Energii Miłosza Motyki. Podczas trzech dni  konferencji przewidziano nadanie tytułów "Przyjaciel Górnictwa Odkrywkowego", wręczenie wyróżnień "Lajkonik SGO", wręczenie statuetek okolicznościowych za znaczący wkład w rozwój górnictwa odkrywkowego oraz wręczenie nominacji do Sekcji Technologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN. Zapowiedziane są wystąpienia dr inż. Krzysztofa Galosa głównego geologa kraju a zarazem wiceministra klimatu oraz prof. Józefa Dubińskiego, byłego dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa.

Uczestnicy konferencji zapowiedzieli także wystąpienie z apelem do władz państwowych.

 

 

 

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