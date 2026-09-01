Wyższy Urząd Górniczy pracuje nad nowelizacją przepisów dotyczących kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. - W pracach tych uczestniczą przedstawiciele branży górniczej oraz środowiska naukowego – informują w WUG.

Wyższy Urząd Górniczy pracuje nad nowelizacją przepisów dotyczących kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. - W pracach tych uczestniczą przedstawiciele branży górniczej oraz środowiska naukowego – informują w WUG.

Prezes WUG powołał zespół doradczy

Prezes WUG powołał w lipcu 2025 r. Zespół doradczo-opiniodawczy do spraw określenia wymogów w zakresie wykształcenia osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego oraz w specjalności bezpieczeństwa i higieny pracy.

W pracach zespołu uczestniczą przedstawiciele branży górniczej oraz środowiska naukowego. Do tej pory odbyły się trzy posiedzenia, podczas których wspólnie z przedsiębiorstwami górniczymi i uczelniami wyższymi przygotowano propozycje zmian w przepisach.

Analiza rozporządzenia ministra

Zespół analizuje przede wszystkim praktyczne stosowanie przepisów rozporządzenia Ministra Przemysłu z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz.U. poz. 992). Weryfikowane są również wymogi dotyczące dokumentowania wykształcenia dla kadry kierownictwa i dozoru ruchu.

Przyjęcie wypracowanych rozwiązań planowane jest na kolejnym posiedzeniu zespołu, które odbędzie się 10 września 2026 r. To kluczowy moment dla branży – ewentualne zmiany wpłyną na wymagania kwalifikacyjne dla osób pełniących funkcje kierownicze i dozoru w zakładach górniczych.

