WUG zmienia zasady dla kadry górniczej. Trwają prace nad nowelizacją przepisów
Wyższy Urząd Górniczy pracuje nad nowelizacją przepisów dotyczących kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. - W pracach tych uczestniczą przedstawiciele branży górniczej oraz środowiska naukowego – informują w WUG.
fot: PGG
Kopalnia Sośnica
fot: PGG
Wyższy Urząd Górniczy pracuje nad nowelizacją przepisów dotyczących kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. - W pracach tych uczestniczą przedstawiciele branży górniczej oraz środowiska naukowego – informują w WUG.
Prezes WUG powołał zespół doradczy
Prezes WUG powołał w lipcu 2025 r. Zespół doradczo-opiniodawczy do spraw określenia wymogów w zakresie wykształcenia osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego oraz w specjalności bezpieczeństwa i higieny pracy.
W pracach zespołu uczestniczą przedstawiciele branży górniczej oraz środowiska naukowego. Do tej pory odbyły się trzy posiedzenia, podczas których wspólnie z przedsiębiorstwami górniczymi i uczelniami wyższymi przygotowano propozycje zmian w przepisach.
Analiza rozporządzenia ministra
Zespół analizuje przede wszystkim praktyczne stosowanie przepisów rozporządzenia Ministra Przemysłu z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz.U. poz. 992). Weryfikowane są również wymogi dotyczące dokumentowania wykształcenia dla kadry kierownictwa i dozoru ruchu.
Przyjęcie wypracowanych rozwiązań planowane jest na kolejnym posiedzeniu zespołu, które odbędzie się 10 września 2026 r. To kluczowy moment dla branży – ewentualne zmiany wpłyną na wymagania kwalifikacyjne dla osób pełniących funkcje kierownicze i dozoru w zakładach górniczych.
Co określa rozporządzenie ministra?
Obowiązujące obecnie rozporządzenie z czerwca 2024 r. określa szczegółowe wymagania kwalifikacyjne dla osób wykonujących czynności w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego, w tym dla kierowników ruchu zakładu górniczego, kierowników działów ruchu oraz personelu ratowniczego.
Zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym, osoby pełniące funkcje kierownicze w ruchu zakładu górniczego muszą posiadać kwalifikacje stwierdzone w drodze świadectwa wydanego przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Przepisy te dotyczą zarówno podziemnych zakładów górniczych, jak i innych typów eksploatacji.