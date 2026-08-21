Kraj i Świat

Wtargnął na teren kopalni. Sprawę byłego prezesa Orlenu bada prokuratura

Prokuratura Rejonowa w Bydgoszczy rozpoczęła śledztwo dotyczące wtargnięcia w lipcu na teren kopalni  Solino Daniela Obajtka, europosła PiS i byłego prezesa Orlenu. W zakładzie trwał strajk pracowników. Polityk rzekomo podjął "interwencję poselską", a następnie "interwencję polityczną".

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

21 sierpnia 2026, 11:55
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Orlen

Daniel Obajtek, europoseł

fot: Orlen

Prokuratura Rejonowa w Bydgoszczy rozpoczęła śledztwo dotyczące wtargnięcia w lipcu na teren kopalni  Solino Daniela Obajtka, europosła PiS i byłego prezesa Orlenu. W zakładzie trwał strajk pracowników. Polityk rzekomo podjął "interwencję poselską", a następnie "interwencję polityczną".

Mimo sprzeciwu prezesa spółki, Wojciecha Kotlarka, europoseł Obajtek próbował wejść do zakładu. Przeszedł pod bramką wejściową. Doszło do przepychanek, co zarejestrowały obecne na miejscu media.

Brejza poinformował na X

Europoseł KO Krzysztof Brejza poinformował o zainteresowaniu sprawą prokuratury w serwisie X. To on złożył zawiadomienie dotyczące wydarzeń w Solino. 

"Bum! Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy, po moim zawiadomieniu, wszczęła śledztwo ws. szalonej próby Obajtka wtargnięcia do IKS Solino w Inowrocławiu" - napisał na X.

Przed lipcowym incydentem Daniel Obajtek i poseł PiS Przemysław Czarnek zorganizowali konferencję prasową i poparli protestujących pracowników kopalni soli.

Uprawnienia dotyczące interwencji poselskich  dotyczą posłów na Sejm i senatorów. Daniel Obajtek jest posłem do Parlamentu Europejskiego. 

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