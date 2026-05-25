Wrochna: Projekt atomowy przeszedł z fazy planowania do realizacji

Polski projekt atomowy przeszedł już z fazy planowania do realnej realizacji - wskazał wiceminister energii, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna w poniedziałek podczas otwarcia w Gdańsku XIV Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego.

W agendzie dwudniowego wydarzenia dominują tematy bezpieczeństwa surowcowego, reorganizacji polityki klimatycznej Unii Europejskiej, a także rozwoju energetyki jądrowej oraz morskiej energetyki wiatrowej.

Podczas sesji otwierającej OSE Gdańsk 2026 pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna podkreślił, że polski projekt atomowy przeszedł już z fazy planowania do realnej realizacji.

- Projekt jądrowy czy każdy projekt taki mega infrastrukturalny, nawet jeżeli byłby optymalnie zaplanowany, miał lokalizację, technologię wybraną, dopóki nie ma finansowania, to go nie ma. Mówiliśmy o fajnym PowerPoincie, o fajnym marzeniu, ale to marzenie zaczyna być realizowane - powiedział Wrochna.

Przypomniał o postępach administracyjnych. Jak wskazał, pod koniec sierpnia ubiegłego roku wojewoda pomorski wydał decyzję zezwalającą na rozpoczęcie przez Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) prac przygotowawczych, co pozwoliło na rozpoczęcie fizycznych inwestycji na terenie lokalizacji. Z kolei w ostatnich tygodniach do Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) trafił wniosek o wydanie zezwolenia na budowę wraz z kompletną dokumentacją liczącą blisko 50 tys. stron.

Pełnomocnik rządu zwrócił uwagę na zmianę paradygmatu w Brukseli - przejście od pojęcia "zielonej transformacji" do "czystej transformacji", która w pełni legitymizuje i uwzględnia energetykę jądrową.

Obecny na wydarzeniu marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk zwrócił uwagę na strategiczne znaczenie regionu, który staje się energetycznym i logistycznym sercem kraju.

Wskazał, że w 2025 roku port w Gdańsku obsłużył rekordowe ponad 80 mln ton ładunków, a port w Gdyni - ponad 25 mln ton. Marszałek podkreślił, że infrastruktura ta - obok planowanej elektrowni jądrowej i farm wiatrowych na Bałtyku - przestała być wyłącznie domeną rozwoju gospodarczego, a stała się elementem "architektury odporności" i suwerenności państwa w obliczu wielu zagrożeń.

Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje na Pomorzu w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino. Ma mieć trzy bloki w technologii AP1000 Westinghouse o łącznej mocy 3750 MW. Wykonawcą będzie konsorcjum Westinghouse-Bechtel, inwestorem i przyszłym operatorem jest należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa spółka PEJ. Wylanie tzw. pierwszego betonu jądrowego planowane jest na 2028 r., a rozpoczęcie komercyjnej pracy pierwszego bloku ma nastąpić w 2036 r.

XIV Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE Gdańsk potrwa do wtorku.