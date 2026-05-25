Ceny gazu w Europie mocniej spadają na początku nowego tygodnia z powodu optymizmu inwestorów, że USA i Iran zbliżają się do osiągnięcia porozumienia ws. zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie - informują maklerzy.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) spadają o 4,9 proc. do 46,32 euro za MWh, po spadku wcześniej o 6,7 proc.

Inwestorzy są optymistami i liczą, że USA i Iran osiągną porozumienie, które zakończy wojnę na Bliskim Wschodzie, i spowoduje otwarcie cieśniny Ormuz, krytycznego punktu dla globalnych dostaw energii, w tym gazu ziemnego.

W sobotę prezydent USA Donald Trump oznajmił, że porozumienie z Iranem zostało "w dużej mierze" wynegocjowane i omawiane są ostatnie szczegóły.

W niedzielę Donald Trump zapowiedział z kolei, że amerykańska blokada irańskich portów będzie utrzymana do zawarcia porozumienia z Teheranem. Zapewnił, że trwające negocjacje są konstruktywne.

"Negocjacje przebiegają w sposób uporządkowany i konstruktywny, a ja poinformowałem moich przedstawicieli, aby nie spieszyli się z zawarciem porozumienia, ponieważ czas działa na naszą korzyść" - napisał Donald Trump w serwisie Truth Social.

Z kolei w poniedziałek w New Delhi szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio powiedział, że Stany Zjednoczone dadzą dyplomacji wszelkie szanse na sukces, a prace nad porozumieniem z Iranem są wciąż w toku.

Tymczasem odbiorcy gazu na świecie przygotowują się do gromadzenia zapasów tego paliwa i mocniejszego uzupełnienia ich latem.

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą obecnie 37,8 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 51,9 proc.

W magazynach znajduje się 428,18 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.