25 maja 2026, 15:00
Polska ma ambicje, aby być hubem gazowym dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej - wskazał minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, podczas Forum Gospodarczego "Rzeczpospolitej".

- W Kijowie znacząca część naszych rozmów była poświęcona dwóm istotnym obszarom dotyczącym bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa militarnego - duży panel dotyczący przemysłu dronowego. Wiemy, że tutaj możemy korzystać z ukraińskich doświadczeń, z ukraińskich technologii, z ukraińskiego know-how. Z kolei polskie firmy (...) mają kapitał i mają chęć, aby wchodzić chociażby w spółki joint venture z ukraińskimi partnerami. I drugi obszar, myślę też bardzo ważny, to bezpieczeństwo energetyczne - powiedział Domański.

- Wiemy, że na tej geopolitycznej mapie zależności energetycznych dochodzi do bardzo dynamicznych zmian. Polska ma ambicję, aby być hubem gazowym dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Mamy potężne inwestycje w logistykę w sektorze gazowym. Rozmawialiśmy z partnerami ukraińskimi na temat możliwości zwiększenia dostaw gazu, sprzedaży gazu na rynek ukraiński. Mamy z ich strony zainteresowanie - dodał minister.

W ostatnich dniach minister finansów i gospodarki Andrzej Domański przebywał w Kijowie na czele misji gospodarczej. Jak wskazywał podczas misji, Polska chce wzmacniać współpracę z Ukrainą w kluczowych obszarach gospodarki: energetyce, rolnictwie i rozwoju technik dronowych.

