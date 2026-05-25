Resort energii planuje wprowadzić regulacje dotyczące tzw. usług elastyczności, polegających na dostosowaniu zużycia lub produkcji energii, zgodnie z zapotrzebowaniem operatorów sieci dystrybucyjnej - wynika z opublikowanego w poniedziałek projektu rozporządzenia ME.

W ocenie skutków regulacji (OSR) resort zwrócił uwagę, że 7 września br. moc straci obowiązujące obecnie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Konieczne jest zatem wydanie przez Ministra Energii (który przejął od MKiŚ ten zakres kompetencji) nowego rozporządzenia w tej sprawie.

Rozporządzenie ma uregulować m.in. kryteria podziału na grupy podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci oraz warunki takiego przyłączenia; sposób prowadzenia obrotu energią elektryczną oraz procedurę zmiany sprzedawcy; warunki świadczenia usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej, a także zakres, warunki i sposób funkcjonowania rynku bilansującego oraz wykorzystania usług elastyczności; parametry jakościowe energii elektrycznej i standardy jakościowe obsługi odbiorców oraz sposób załatwiania reklamacji.

Resort energii zaznaczył w OSR, że nowym i istotnym obszarem regulowanym w projekcie będą zasady świadczenia usług elastyczności. Polegają one na czasowym dostosowywaniu zużycia lub produkcji energii elektrycznej, na wezwanie operatora sieci. Pozwala to ustabilizować sieć elektroenergetyczną, tak by nie doszło do jej przeciążeń. Umożliwia to również efektywniejszą integrację do systemu odnawialnych źródła energii (OZE).

"Przewiduje się zdefiniowanie znormalizowanych produktów rynkowych na potrzeby świadczenia usług elastyczności, wraz z określeniem zakresu, warunków i sposobu ich wykorzystania przez operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, z uwzględnieniem aktualnych i prognozowanych potrzeb systemu elektroenergetycznego" - wskazano w OSR.

W projekcie przewidziano, że podmiotami odpowiedzialnymi za pozyskiwanie i aktywację usług elastyczności (z wyłączeniem zasobów przyłączonych do sieci wysokiego napięcia 110 kV) będą operatorzy sieci dystrybucyjnej. Usługi elastyczności będą świadczone na podstawie umów o ich świadczenie zawieranych z uczestnikami rynku.

Zgodnie z projektem, warunkiem świadczenia na rzecz operatora usług elastyczności jest spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu oraz w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej. Operator ma dokonywać kwalifikacji podmiotów i zasobów do świadczenia usług, które będą wpisywane na listę dostawców tych usług.