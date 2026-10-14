Energetyka

Wrochna: notyfikacja w KE rządowego programu pomocy dla firm energochłonnych - w ciągu kilku tygodni

Zgoda Komisji Europejskiej na pomoc publiczną dla przedsiębiorstw energochłonnych w formie dopłat do kosztów energii może być wydana w ciągu najbliższych kilku tygodni - ocenił we wtorek wiceminister energii Wojciech Wrochna.

Pap

14 października 2026, 07:58
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Wojciech Wrochna, wiceminister energii

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Zgoda Komisji Europejskiej na pomoc publiczną dla przedsiębiorstw energochłonnych w formie dopłat do kosztów energii może być wydana w ciągu najbliższych kilku tygodni - ocenił we wtorek wiceminister energii Wojciech Wrochna.

Pod koniec września rząd przyjął projekt ustawy, wprowadzającej wart 4,8 mld zł system wsparcia w formie dopłat do kosztów energii dla przedsiębiorstw energochłonnych na lata 2027-2030. Projektem zajmuje się obecnie Sejm.

 - Niecały miesiąc temu rozpoczęliśmy rozmowę z Komisją Europejską dotyczącą notyfikacji tego projektu - powiedział Wrochna podczas spotkania zorganizowanego przez Pracodawców RP. Dodał, że w ocenie rządu Komisja powinna wydać w tej sprawie decyzję w ciągu “najbliższych kilku tygodni“.

- Jestem głęboko przekonany, że nam się to uda uzyskać, i do końca roku ustawa i decyzja będą obowiązywały - podkreślił wiceminister. Jednocześnie zaznaczył, że pomoc przewidziana w projekcie ustawy to jedynie rozwiązanie krótkoterminowe. -  Musimy doprowadzić do modelu transformacji energetycznej, który da nam średnioterminowo niższe ceny energii elektrycznej - powiedział.

Wskazał też, że udział kosztu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w cenach energii jest w Polsce najwyższy w Unii Europejskiej. - Ale przestańmy rozmawiać o propozycjach stłuczenia termometru. Wyjście z systemu ETS nie jest rozwiązaniem - powiedział Wrochna. Jego zdaniem należy natomiast rozmawiać z Komisją Europejską o reformie systemu.

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