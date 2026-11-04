Kraj i Świat

Województwo śląskie i japońskie Gifu zacieśniają współpracę

Delegacja japońskiej prefektury Gifu odwiedziła województwo śląskie. Spotkanie partnerów stało się okazją do rozmów o polityce senioralnej oraz możliwościach dalszej współpracy gospodarczej – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

4 listopada 2026, 09:47
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Delegacja japońskiej prefektury Gifu odwiedziła województwo śląskie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

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Delegacja japońskiej prefektury Gifu odwiedziła województwo śląskie. Spotkanie partnerów stało się okazją do rozmów o polityce senioralnej oraz możliwościach dalszej współpracy gospodarczej – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Gifu to prefektura zaprzyjaźniona z województwem śląskim. W trakcie wizyty przedstawiciele obu regionów porównywali rozwiązania stosowane na rzecz osób starszych i szukali inspiracji do rozwijania lokalnych programów aktywizacji seniorów.

Aktywni seniorzy jako wspólny priorytet

Marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa zwrócił uwagę, że zarówno na Śląsku, jak i w japońskiej prefekturze widoczna jest aktywność i dobra kondycja osób starszych.

- Po obu stronach widzimy szczęśliwych, roześmianych, cieszących się życiem ludzi. To budzi optymizm i zachęca do rozszerzania wachlarza aktywności, ciągłego wzbogacania oferty skierowanej do seniorów – podkreślił marszałek Wojciech Saługa.

Gubernator prefektury Gifu Yoshihide Esaki wskazał, że w Japonii szczególnie ważna jest promocja zdrowego i długiego życia seniorów.

- Nasi seniorzy kochają taniec, śpiew i każdą formę aktywności. Nasz cel jest jeden: żyć jak najdłużej i cieszyć się dobrym zdrowiem. Owszem, jest pewnego rodzaju różnica między seniorami mieszkającymi na wsiach i miastach. Na wsiach seniorzy rzeczywiście pracują nieco dłużej, ale szukamy rozwiązań, by zachować równowagę w tej kwestii – dodał Yoshihide Esaki.

Japońskie doświadczenia dla Śląska

Polityka senioralna prefektury Gifu opiera się m.in. na oddolnych systemach wzajemnego wsparcia sąsiedzkiego oraz aktywizacji zawodowej i społecznej osób starszych. Region jest wskazywany jako jeden z japońskich modeli radzenia sobie z kryzysem demograficznym, w którym seniorzy stanowią już blisko 30 procent populacji.

Przykładem jest osiedle Yagiyama w mieście Kakamigahara. W odpowiedzi na starzenie się mieszkańców, którzy osiedlili się tam w latach 70. XX wieku, lokalna społeczność wdrożyła system samopomocy sąsiedzkiej: organizuje regularne wizyty u samotnych seniorów i pomaga im w codziennych obowiązkach, takich jak zakupy.

Współpraca także gospodarcza

Rozmowy dotyczyły również przyszłej współpracy gospodarczej. Marszałek Saługa wskazał na rozwój regionu i potencjał Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

- Województwo Śląskie dynamicznie się rozwija między innymi tak znaczącym podmiotom jak Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Na pewno mamy jeszcze wiele do zrobienia. Możemy wspólnie szukać rozwiązań na wielu płaszczyznach – akcentował marszałek Wojciech Saługa.

Gospodarka prefektury Gifu opiera się przede wszystkim na przetwórstwie przemysłowym. Region współpracuje ściśle z aglomeracją Nagoi i jest ważnym elementem japońskiego zaplecza produkcyjnego, wyspecjalizowanym m.in. w komponentach samochodowych, maszynach, tłoczniach, precyzyjnej inżynierii oraz wyrobach z tworzyw sztucznych.

Region znany nie tylko z przemysłu

Gifu słynie również z górzystych krajobrazów, tradycyjnego rzemiosła, historycznych zamków oraz unikalnego w skali światowej nocnego rybołówstwa z kormoranami. Dla Województwa Śląskiego wizyta delegacji to kolejny krok w zacieśnianiu relacji z japońskim partnerem – zarówno w obszarze polityki senioralnej, jak i gospodarki.

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