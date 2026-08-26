Energetyka

Wodór w polskim miksie energetycznym? Sprawdzą, czy to możliwe

Trzy instytucje badawcze będą poszukiwały w Polsce złóż naturalnego wodoru.

Robert Passia

Robert Passia

26 sierpnia 2026, 09:41
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Orlen

Czy w Polsce są złoża wodoru?

fot: Orlen

Trzy instytucje badawcze będą poszukiwały w Polsce złóż naturalnego wodoru.

Umowa na program GEO-H2-PL pod nazwą „Poszukiwania, rozpoznawania i zagospodarowania złóż naturalnego wodoru dla kształtowania polityki surowcowej i energetycznej Polski” została podpisana w sierpniu. Chodzi o sprawdzenie możliwości występowania i przyszłego wykorzystania naturalnego wodoru w Polsce. Jednym z zadań będzie poszukiwanie miejsc, gdzie możliwe jest występowanie wodoru w głębszych partiach skorupy.

Badacze przyjrzą się również wodorowi towarzyszącemu metanowi w polskich złożach gazu ziemnego. Państwowa służba geologiczna potwierdziła obecność takich domieszek niemal we wszystkich horyzontach gazonośnych w kraju. Analizowane będą także możliwości odzyskiwania wodoru rozpuszczonego w solankach – podał Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

Badania mają odpowiedzieć na kilka pytań, dotyczących m. in. ilości występującego w Polsce wodoru, opłacalności jego eksploatacji i znaczenia dla polskiego miksu energetycznego. 

Czy wodór naprawdę tam jest?

Następnie PIG-PIB wykona trzy otwory wiertnicze w lokalizacjach uznanych za najbardziej perspektywiczne. Pomoże to w sprawdzeniu, czy pod ziemią faktycznie znajduje się wodór.

Efektem całego przedsięwzięcia będzie mapa drogowa poszukiwania, rozpoznawania i zagospodarowania złóż naturalnego wodoru w Polsce – dokument, który ma wspierać zarówno administrację publiczną, jak i przedsiębiorców w rozwoju tego nowego obszaru gospodarki surowcowej i energetycznej.

Liderem projektu jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Biorą w nim udział również Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Projekt potrwa trzy lata i będzie realizowany w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych GOSPOSTRATEG XIII, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju kwotą ponad 16,9 mln zł.

 

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