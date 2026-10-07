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WIG i WIG20 z rekordami na zamknięciu wtorkowej sesji na GPW

Indeksy WIG oraz WIG20 na wtorkowym zamknięciu sesji na warszawskiej giełdzie zanotowały rekordowe wartości - WIG wyniósł 159.012,30 pkt, a WIG20 4.222,36 pkt. Według analityka DM BOŚ Adama Stańczaka na wyniki te wpłynęło m.in. umocnienie złotego do dolara.

Pap

7 października 2026, 08:13
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Indeksy WIG oraz WIG20 na warszawskiej giełdzie zanotowały rekordowe wartości

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Indeksy WIG oraz WIG20 na wtorkowym zamknięciu sesji na warszawskiej giełdzie zanotowały rekordowe wartości - WIG wyniósł 159.012,30 pkt, a WIG20 4.222,36 pkt. Według analityka DM BOŚ Adama Stańczaka na wyniki te wpłynęło m.in. umocnienie złotego do dolara.

Obroty we wtorek 6 października 2026 r. wyniosły na WIG20 ok. 1,7 mld zł, a na WIG ok. 2,27 mld zł.  Poprzednie rekordy indeksy odnotowały na zamknięciu 22 września. Zdaniem analityka DM BOŚ Adama Stańczaka wtorkowe rekordy zostały osiągnięte dzięki m.in. poprawie kondycji złotego, który umacniał się wobec dolara.

“Kupujących wspierała dobra postawa rynków bazowych, które reagowały na spadek cen ropy i spadki rentowności długu“ - dodał. Podkreślił, że we wtorek wzrosły notowania 18 spółek WIG20, przy spadku kursu dwóch firm - KGHM i PGE. 

Na całym rynku wzrosty zanotowało 176 spółek przy 158 przecenionych i 33 bez zmiany ceny. 

“Oczekując kontynuacji zwyżek w Warszawie nie warto tracić z pola uwagi zachowania giełd bazowych, które - zwłaszcza Wall Street szybująca właśnie na ATH (all time high - najwyższego poziomu w historii - PAP) - są elementem wzmacniającym apetyt na ryzyko w Warszawie. Nie ulega wątpliwości, iż ewentualne załamanie wzrostów w otoczeniu będzie odczuwalne na GPW niezależnie od układu technicznego na wykresie WIG20 i czytelnego powrotu kupujących“ - podkreślił Stańczak. 

Warszawski Indeks Giełdowy, czyli WIG, to najstarszy indeks, obliczany od 16 kwietnia 1991 roku. Pierwsza wartość tego wskaźnika wynosiła 1000 pkt. Obecnie WIG obejmuje wszystkie spółki notowane na głównym rynku GPW, które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach - m.in. liczba akcji w wolnym obrocie większa od 10 proc., wartość akcji w wolnym obrocie większa od 1 mln euro. Natomiast WIG20 skupia 20 największych spółek polskiego parkietu. Indeks ten ruszył 16 kwietnia 1994 roku, a jego pierwsza wartość wynosiła również 1000 pkt.

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