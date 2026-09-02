Wielki sukces czeladzkiej cechowni. Docenili ją internauci

Już wiadomo, który obiekt zdobył nagrodę publiczności tegorocznego konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego.

Już wiadomo, który obiekt zdobył nagrodę publiczności tegorocznego konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego.

Jak informuje Urząd Miasta w Czeladzi, Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu” wraz z wystawą „Czeladź – Górnicza tożsamość” zdobyło nagrodę publiczności w XXVII edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego.

Internauci przez cały sierpień mogli wybierać spośród 30 najlepszych projektów z całego województwa śląskiego, które zakwalifikowano do głosowania.

Cechownia dystansuje innych

Czeladzka cechownia zdobyła 2204 punkty - najwięcej spośród wszystkich 30 realizacji! Co więcej, wyprzedziliśmy projekt zajmujący drugie miejsce aż o 1101 punktów – podaje Urząd Miasta w Czeladzi.

Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu znajduje się w cechowni dawnej kopalni „Saturn”. Obiekt ma także szansę na tytuł „Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Śląskiego 2026". Ostatecznego wyboru dokona jury, w skład którego wchodzą członkowie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pod przewodnictwem przedstawiciela Zarządu Województwa Śląskiego. Tegoroczna gala z ogłoszeniem wyników ma się odbyć na przełomie października i listopada.