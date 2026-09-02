Kraj i Świat

Wielki sukces czeladzkiej cechowni. Docenili ją internauci

Już wiadomo, który obiekt zdobył nagrodę publiczności tegorocznego konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego. 

Robert Passia

Robert Passia

2 września 2026, 10:31
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Muzeum Saturn

Muzeum Saturn w Czeladzi.

fot: Muzeum Saturn

Już wiadomo, który obiekt zdobył nagrodę publiczności tegorocznego konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego. 

Jak informuje Urząd Miasta w Czeladzi, Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu” wraz z wystawą „Czeladź – Górnicza tożsamość” zdobyło nagrodę publiczności w XXVII edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego. 

Internauci przez cały sierpień mogli wybierać spośród 30 najlepszych projektów z całego województwa śląskiego, które zakwalifikowano do głosowania.

Cechownia dystansuje innych

Czeladzka cechownia zdobyła 2204 punkty - najwięcej spośród wszystkich 30 realizacji! Co więcej, wyprzedziliśmy projekt zajmujący drugie miejsce aż o 1101 punktów – podaje Urząd Miasta w Czeladzi.

Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu znajduje się w cechowni dawnej kopalni „Saturn”. Obiekt ma także szansę na tytuł „Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Śląskiego 2026". Ostatecznego wyboru dokona jury, w skład którego wchodzą członkowie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pod przewodnictwem przedstawiciela Zarządu Województwa Śląskiego. Tegoroczna gala z ogłoszeniem wyników ma się odbyć na przełomie października i listopada.

Powiązane tematy:

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