Wielki sukces czeladzkiej cechowni. Docenili ją internauci
Już wiadomo, który obiekt zdobył nagrodę publiczności tegorocznego konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego.
fot: Muzeum Saturn
Muzeum Saturn w Czeladzi.
fot: Muzeum Saturn
Już wiadomo, który obiekt zdobył nagrodę publiczności tegorocznego konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego.
Jak informuje Urząd Miasta w Czeladzi, Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu” wraz z wystawą „Czeladź – Górnicza tożsamość” zdobyło nagrodę publiczności w XXVII edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego.
Internauci przez cały sierpień mogli wybierać spośród 30 najlepszych projektów z całego województwa śląskiego, które zakwalifikowano do głosowania.
Cechownia dystansuje innych
Czeladzka cechownia zdobyła 2204 punkty - najwięcej spośród wszystkich 30 realizacji! Co więcej, wyprzedziliśmy projekt zajmujący drugie miejsce aż o 1101 punktów – podaje Urząd Miasta w Czeladzi.
Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu znajduje się w cechowni dawnej kopalni „Saturn”. Obiekt ma także szansę na tytuł „Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Śląskiego 2026". Ostatecznego wyboru dokona jury, w skład którego wchodzą członkowie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pod przewodnictwem przedstawiciela Zarządu Województwa Śląskiego. Tegoroczna gala z ogłoszeniem wyników ma się odbyć na przełomie października i listopada.