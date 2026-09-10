- Najmłodsze pokolenie górników na pewno się różni od swoich ojców. Zmianę widać w szybkim czasie, gdyż pracownik po 25 latach pracy może przejść na emeryturę. Odejścia na urlopy górnicze i szybkie uzupełnianie składów, powodują, że ludzie nie mają pełnego procesu adaptacyjnego. Widać to zwłaszcza w ostatnich latach - zwrócił uwagę wiceprezes Rozmus. - Przyjmowałem się na kopalnię w latach 90. i miałem się u kogo uczyć. Inny był też autorytet – przodowego, brygadzisty, sztygara. Dyscyplina i zaangażowanie były większe. Nie oznacza to jednak zmiany na gorsze. Młodym ludziom brakuje im doświadczenia, bo straciliśmy szkoły górnicze. Dziś mamy ludzi świadomych, z dostępem do informacji. Z naszej strony czeka nas masa roboty, by młodzi ludzie godnie zastąpili swoich poprzedników - dodał.

Zwrócił też uwagę na jeszcze jedną rzecz. - Kiedyś mówiliśmy: moja kopalnia, dzisiaj już się z miejscem pracy tak nie utożsamiamy.

Wiceprezes Rozmus odniósł się też do czarnego PR wobec górnictwa.