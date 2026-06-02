W gliwickich Łabędach trwa jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych ostatnich lat. Polskie Linie Kolejowe modernizują perony i torowisko oraz budują nowy wiadukt, a miasto równolegle przebudowuje układ drogowy. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Mobilna Metropolia”, a jej efektem będzie nowoczesny węzeł przesiadkowy Gliwice-Łabędy. Prace są już na półmetku, całość ma być gotowa do 2028 roku i znacząco poprawi funkcjonowanie tej części miasta.

W gliwickich Łabędach trwa jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych ostatnich lat. Polskie Linie Kolejowe modernizują perony i torowisko oraz budują nowy wiadukt, a miasto równolegle przebudowuje układ drogowy. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Mobilna Metropolia”, a jej efektem będzie nowoczesny węzeł przesiadkowy Gliwice-Łabędy. Prace są już na półmetku, całość ma być gotowa do 2028 roku i znacząco poprawi funkcjonowanie tej części miasta.

Przebudowa układu drogowego w rejonie stacji Gliwice Łabędy rozpoczęła się w 2024 roku. Prace prowadzone są przez, wyłonioną w przetargu firmę Eurovia Polska i należą do najbardziej wymagających przedsięwzięć infrastrukturalnych realizowanych obecnie w Gliwicach. W niektórych miejscach teren został obniżony nawet o 5 metrów i odpowiednio wzmocniony, aby przygotować go pod nowy układ drogowy.

- To niezbędne, ponieważ nowy wiadukt kolejowy powstaje na obecnym poziomie torów, a pod nim budowane jest kluczowe dla całej inwestycji rondo turbinowe. Połączy ono ulice Staromiejską, Przyszowską, Strzelców Bytomskich i Główną, usprawniając ruch w tej części miasta – zaznacza Mariusz Kopeć, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Równolegle prowadzone są roboty związane z przebudową infrastruktury podziemnej. Jak informują w gliwickim magistracie wykonano już około 90 proc. prac przy sieciach kanalizacyjnych, wodociągowych, energetycznych i teletechnicznych. Zakończono również budowę wszystkich murów oporowych stabilizujących teren i umożliwiających dalsze roboty drogowe.

Obecnie trwa układanie asfaltowej nawierzchni wiążącej na ulicach Strzelców Bytomskich, Wolności i Przyszowskiej oraz na części ronda. Jeszcze w tym roku planowane jest udostępnienie kierowcom części nowego układu drogowego od strony ul. Strzelców Bytomskich wraz z fragmentem ronda oraz ul. Przyszowską.

W drugiej połowie 2027 roku planowane jest zakończenie budowy nowego wiaduktu. Następnie wykonane zostaną pozostałe odcinki dróg oraz prace wykończeniowe, obejmujące m.in. elewacje murów oporowych, nasadzenia zieleni, montaż słupów oświetleniowych, elementów małej architektury. Wprowadzona zostanie także docelowa organizacja ruchu.

Łabędy zyskają nowoczesny węzeł przesiadkowy

- Choć przebudowa wiąże się z przejściowymi utrudnieniami dla mieszkańców, jej efekty znacząco poprawią komfort codziennego funkcjonowania Łabędzian. Dzielnica zyska nowoczesny węzeł przesiadkowy umożliwiający wygodne korzystanie z różnych środków transportu – pociągu, komunikacji miejskiej, roweru, samochodu. Powstaną nowe przystanki, parkingi (również dla rowerów), drogi rowerowe oraz przyjazne przestrzenie dla pieszych. Całość uzupełnią nowe nasadzenia zieleni i elementy małej architektury – podkreśla Mariusz Kopeć.

Koszt realizowanego przez miasto projektu „Mobilna Metropolia – budowa węzła przesiadkowego Gliwice-Łabędy” wynosi blisko 47,3 mln zł. Prawie 32 mln zł tej kwoty pochodzi z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. W gliwickim magistracie przypominają, że to jeden z czterech węzłów przesiadkowych realizowanych w mieście z projektu „Mobilna Metropolia”.

Powstaną także węzły w Brzezince (niedawno rozstrzygnięto przetarg na jego budowę; wykonawcą zadania będzie firma FIL-BUD), na osiedlu Kopernika (trwa analiza ofert złożonych w przetargu na wykonawstwo zadania) i w rejonie ul. Pszczyńskiej, w okolicach PreZero Areny Gliwice (z końcem maja podpisano umowę z wykonawcą zadania, firmą General Development, która przejęła już plac budowy). Inwestycje o łącznej wartości ponad 90 mln zł zostaną wsparte kwotą blisko 61 mln zł w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027.

– Stawiamy na nowoczesny, wygodny i ekologiczny transport. Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich możemy wprowadzić rozwiązania, które realnie poprawią codzienne podróże mieszkańców naszego miasta, a także osób z całego regionu, które dojeżdżają do Gliwic. Nowe węzły przesiadkowe ułatwią poruszanie się po mieście, połączą różne środki transportu i zwiększą atrakcyjność komunikacji publicznej – podkreśla prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka.

Poprawi się komfort podróżowania pociągiem

Gliwice Łabędy to jedna z najważniejszych stacji w województwie śląskim. Przebiegają przez nią linie z Katowic do Kędzierzyna-Koźla (nr 137) oraz do Pyskowic (nr 135) i dalej do Strzelec Opolskich i Opola (linia nr 132), linia Gliwice – Gliwice Łabędy (nr 168) oraz międzynarodowy szlak kolejowy E30 łączący Niemcy, Polskę i Ukrainę.

Do początku 2028 roku Polskie Linie Kolejowe przebudują układ torowy stacji Gliwice Łabędy i wiadukt kolejowy przy ul. Staromiejskiej, wybudują nowy wiadukt nad ul. Strzelców Bytomskich, a także nowy przystanek kolejowy w rejonie estakady Jana Heweliusza na osiedlu Kopernika i nowy tor łączący stację Gliwice Łabędy z gliwickim portem (z pominięciem stacji Gliwice).

Cała inwestycja obejmuje modernizację ok. 34 km torów i sieci trakcyjnej oraz 90 rozjazdów. Polskie Linie Kolejowe wprowadzą na nich komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Po zakończeniu zadania, przejazd będzie odbywał się bezpiecznie z wyższą prędkością – do 160 km/h dla pociągów pasażerskich i do 120 km/h dla towarowych. Wartość inwestycji to 435 mln zł netto ze środków budżetowych.

Jak zaznaczają w gliwickim Urzędzie Miejskim stacja Gliwice Łabędy – w nowej, przesuniętej lokalizacji – zostanie przystosowana do obsługi wszystkich podróżnych, zwłaszcza osób starszych i z niepełnosprawnościami.

Na trzech nowych peronach pojawią się wiaty, ławki, oświetlenie i nagłośnienie. Spod przebudowanego i poszerzonego wiaduktu kolejowego przy ul. Staromiejskiej możliwe będzie dojście (schodami i windą) do peronu 1, skąd odjeżdżają pociągi w stronę Katowic i Kędzierzyna-Koźla. Całkowicie nowy wiadukt nad ul. Strzelców Bytomskich zostanie z kolei połączony klatką schodową i windą z peronami 2 i 3, skąd będzie można się dostać do Katowic, Pyskowic, Strzelec Opolskich i Opola. Stacja zostanie też przystosowana do obsługi dłuższych pociągów towarowych (do 750 m).

Inwestycja Polskich Linii Kolejowych minęła półmetek

Firma Trakcja, wykonawca prac budowlanych na rzecz Polskich Linii Kolejowych, zrealizowała już w Łabędach peron jednokrawędziowy, z którego odjeżdżają pociągi w stronę Pyskowic. Przed wykonawcą budowa sąsiedniego peronu oraz peronu wyspowego przy linii do Kędzierzyna-Koźla. W obrębie stacji częściowo gotowy jest nowy wiadukt kolejowy, pod którym prowadzone są intensywne miejskie prace drogowe.

Na stacji prowadzone są ponadto zaawansowane roboty torowe i sieciowe, montowane są rozjazdy. Wybudowano już nastawnię wyposażoną w nowoczesne urządzenia sterowania ruchem kolejowym, a między stacjami Gliwice Łabędy i Gliwice Port układany jest nowy, zelektryfikowany tor. Kilka kilometrów dalej, w rejonie estakady Heweliusza, rozpoczęły się też roboty przy nowym przystanku Gliwice Kopernik – prace są tam prowadzone przy utrzymanym ruchu pociągów.

