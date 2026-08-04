Kraj i Świat

Darmowa kranówka w restauracjach i kawiarniach?

Przepisy dotyczące nieodpłatnego podawania klientom wody z kranu m.in. w restauracjach zostaną zaproponowane w ramach osobnej ustawy - poinformował w poniedziałek rzecznik resortu klimatu Marek Pogorzelski. MKiŚ wcześniej zrezygnowało z takich zapisów w projekcie ustawy o opakowaniach.

Pap

4 sierpnia 2026, 08:14
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: unsplash.com

Doczekamy się darmowej wody w restauracji?

fot: unsplash.com

Przepisy dotyczące nieodpłatnego podawania klientom wody z kranu m.in. w restauracjach zostaną zaproponowane w ramach osobnej ustawy - poinformował w poniedziałek rzecznik resortu klimatu Marek Pogorzelski. MKiŚ wcześniej zrezygnowało z takich zapisów w projekcie ustawy o opakowaniach.

Propozycja wprowadzenia obowiązku podawania m.in. w restauracjach wody z kranu "nieodpłatnie lub za niewielką opłatą" znalazła się w pierwotnym projekcie ustawy dot. rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) autorstwa ministerstwa klimatu. Podczas konsultacji zapis zniknął jednak z projektu.

"Przepisy o wodzie dla klientów w restauracjach powinny być właściwie skonsultowane z tymi, których dotyczą - klientami, właścicielami lokali, producentami napojów. Dodanie ich do dużej ustawy o ROP, która dotyczy gospodarki odpadami, a nie sprzedaży wody w restauracjach, nie dało szansy na właściwe ich skonsultowanie. Dlatego pójdą one odrębną ścieżką legislacyjną" - poinformował w poniedziałek na portalu X rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Zaznaczył, że dzięki temu wszyscy zainteresowani będą mogli się swobodnie wypowiedzieć w tej sprawie. Pogorzelski dodał, że przepisy mają tym samym znaleźć się w osobnym projekcie ustawy.

Spór o kranówkę

W poniedziałek ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zwróciła uwagę na portalu X, że propozycja została usunięta z projektu z powodu uwagi Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z którą, określenie "niewielka opłata" nie pozwala na ustalenie maksymalnej kwoty. 

"Darmowa kranówka do dania - dobre, proludzkie rozwiązanie. Tak to działa w wielu krajach np. we Francji czy Anglii. Nie wiem co tu się zadziało, ale nie ma żadnych powodów, aby wykreślać ten zapis z ustawy. Wystarczyło usunąć za niewielką opłatą i zostawić samo nieodpłatnie" - wskazała.

Dodała, że Polska 2050 zgłosi odpowiednią poprawkę do projektu na etapie prac w Sejmie. 

"Zakładam, że większość posłów zagłosuje za. Bo w sumie czemu mieliby głosować przeciw. Nie ciepła, ale za to darmowa woda z kranu dla ludzi. Normalna normalność" - napisała szefowa MFiPR.

Zgodnie z pierwotną wersją projektu opakowaniach i odpadach opakowaniowych, "restauracje, stołówki, bary, kawiarnie i podmioty świadczące usługi gastronomiczne powinny tam gdzie to możliwe, zapewnić swoim klientom podawanie wody z kranu nieodpłatnie lub za niewielką opłatą w naczyniach wielokrotnego użytku lub wielokrotnego napełniania". Zgodnie z zapisem, miałoby to na celu powstawaniu odpadów opakowaniowych".

W drugiej połowie lipca br. wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska w odpowiedzi na interpelację poselską posła Roberta Dowhana (KO) wskazała, że od zawarcia w projekcie o ROP rozwiązania dotyczącej darmowej wody w restauracjach resort klimatu odstąpił "w toku uzgodnień międzyresortowych" i w związku z tym projekt ustawy skierowany do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich nie zawierał już regulacji w tym zakresie.

Projekt ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych dotyczy wprowadzenia w Polsce tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). Zgodnie z nim ustanowiona ma zostać opłata opakowaniowa (różna dla poszczególnych materiałów do ich produkcji), którą w ramach odpowiedzialności finansowej producenci będą ponosili za każdy kilogram opakowania wprowadzonego do obrotu. Pierwotny projekt ustawy o ROP został opublikowanym na stronie Rządowego Centrum Legislacji w sierpniu 2025 r.

Powiązane tematy:

woda pitna handel gospodarka

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Samorządowy transformator

Zabetonowali rynek za pieniądze z UE. Teraz za pieniądze z UE będą go zazieleniać

W Rudzie Śląskiej historia zatoczyła koło. Przez dziesiątki lat przed tamtejszym Urzędem Miasta była zielona przestrzeń, ale 16 lat temu Plac Jana Pawła II zabetonowano, przy unijnym dofinansowaniu. Teraz za pieniądze ze środków Unii Europejskiej plac będzie ponownie zazieleniony.

Finanse i inwestycje

Na Wall Street dobre nastroje i mocne wzrosty, DJI na szczycie

Pierwsza sierpniowa sesja na Wall Street zakończyła się solidnymi wzrostami, Dow Jones znalazł się na najwyższym poziomie w historii, a akcje największych spółek technologicznych gwałtownie zyskały. Ceny ropy spadły po tym, jak prezydent Donald Trump odwołał planowane ataki na Iran.

Samorządowy transformator

Park z górniczym rodowodem czeka kompleksowa rewitalizacja

Park Miejski w Tarnowskich Górach czeka kompleksowa rewitalizacja warta 33 mln zł. Samorząd pozyskał na ten cel 31,5 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych, a prace mają zakończyć się do grudnia 2028 r.

Legislacja i prawo

Chorobowe a zdrowotne. Mylenie tych pojęć może sporo kosztować

Wiele osób wciąż błędnie utożsamia ubezpieczenie chorobowe z ubezpieczeniem zdrowotnym. Ta niewiedza niesie za sobą poważne ryzyko finansowe. W razie nagłej choroby możemy zostać bez prawa do płatnego zwolnienia lekarskiego. 