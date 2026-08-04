Na Wall Street dobre nastroje i mocne wzrosty, DJI na szczycie
Pierwsza sierpniowa sesja na Wall Street zakończyła się solidnymi wzrostami, Dow Jones znalazł się na najwyższym poziomie w historii, a akcje największych spółek technologicznych gwałtownie zyskały. Ceny ropy spadły po tym, jak prezydent Donald Trump odwołał planowane ataki na Iran.
fot: pixabay.com
Rynek nadal rozchwiany
fot: pixabay.com
Pierwsza sierpniowa sesja na Wall Street zakończyła się solidnymi wzrostami, Dow Jones znalazł się na najwyższym poziomie w historii, a akcje największych spółek technologicznych gwałtownie zyskały. Ceny ropy spadły po tym, jak prezydent Donald Trump odwołał planowane ataki na Iran.
Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 1,32 proc., czyli o prawie 700 punktów i wyniósł 53.178,41 pkt. To najwyższy poziom tego indeksu w historii.
S&P 500 na koniec dnia zyskał 1,48 proc. i wyniósł 7.600,50 pkt.
Nasdaq Composite zwyżkował o 2,13 proc. do 25.913,9 pkt.
Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 zyskuje 1,82 proc. i wynosi 2.984,8 pkt.
Indeks VIX traci 1,31 proc. i wynosi 15,78 pkt.
Sektor usług komunikacyjnych i technologii był siłą napędową rozwoju rynku. Meta Platforms wzrosła o prawie 6 proc. Amazon zyskał ponad 4 proc., osiągając rekordową kapitalizację rynkową na poziomie 3 bilionów dolarów. Rosły też notowania Nvidii, Alphabet i Microsoftu.
"Inwestorzy ponownie z optymizmem patrzą na akcje spółek technologicznych, ponieważ pokazują one lepsze od oczekiwanych zyski" - powiedział Jed Ellerbroek, zarządzający portfelem w Argent Capital Management, w wywiadzie dla CNBC.
Giganci przetwarzania w chmurze są w bardzo dobrej sytuacji
"Rynek uwzględnia w cenach, że nakłady inwestycyjne na duże technologie przekładają się na zyski i atrakcyjny zwrot z inwestycji. W drugim kwartale zyski z nakładów inwestycyjnych na półprzewodniki i centra danych wzrosły dwukrotnie lub więcej, w lipcu nastąpił ogromny spadek, ale fundamentalna prawda pozostała niezmienna przez cały czas: popyt na akcelerowane komputery znacznie przewyższa podaż, a luka ta się nie zmniejsza" - powiedział Ellerbroek.
Dodał, że "giganci przetwarzania w chmurze są w bardzo dobrej sytuacji, a sektor półprzewodników nadal znajduje się w fazie szybkiego wzrostu".