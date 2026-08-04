Na Wall Street dobre nastroje i mocne wzrosty, DJI na szczycie

Pierwsza sierpniowa sesja na Wall Street zakończyła się solidnymi wzrostami, Dow Jones znalazł się na najwyższym poziomie w historii, a akcje największych spółek technologicznych gwałtownie zyskały. Ceny ropy spadły po tym, jak prezydent Donald Trump odwołał planowane ataki na Iran.

Pierwsza sierpniowa sesja na Wall Street zakończyła się solidnymi wzrostami, Dow Jones znalazł się na najwyższym poziomie w historii, a akcje największych spółek technologicznych gwałtownie zyskały. Ceny ropy spadły po tym, jak prezydent Donald Trump odwołał planowane ataki na Iran.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 1,32 proc., czyli o prawie 700 punktów i wyniósł 53.178,41 pkt. To najwyższy poziom tego indeksu w historii.

S&P 500 na koniec dnia zyskał 1,48 proc. i wyniósł 7.600,50 pkt.

Nasdaq Composite zwyżkował o 2,13 proc. do 25.913,9 pkt.

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 zyskuje 1,82 proc. i wynosi 2.984,8 pkt.

Indeks VIX traci 1,31 proc. i wynosi 15,78 pkt.

Sektor usług komunikacyjnych i technologii był siłą napędową rozwoju rynku. Meta Platforms wzrosła o prawie 6 proc. Amazon zyskał ponad 4 proc., osiągając rekordową kapitalizację rynkową na poziomie 3 bilionów dolarów. Rosły też notowania Nvidii, Alphabet i Microsoftu.

"Inwestorzy ponownie z optymizmem patrzą na akcje spółek technologicznych, ponieważ pokazują one lepsze od oczekiwanych zyski" - powiedział Jed Ellerbroek, zarządzający portfelem w Argent Capital Management, w wywiadzie dla CNBC.

Giganci przetwarzania w chmurze są w bardzo dobrej sytuacji

"Rynek uwzględnia w cenach, że nakłady inwestycyjne na duże technologie przekładają się na zyski i atrakcyjny zwrot z inwestycji. W drugim kwartale zyski z nakładów inwestycyjnych na półprzewodniki i centra danych wzrosły dwukrotnie lub więcej, w lipcu nastąpił ogromny spadek, ale fundamentalna prawda pozostała niezmienna przez cały czas: popyt na akcelerowane komputery znacznie przewyższa podaż, a luka ta się nie zmniejsza" - powiedział Ellerbroek.

Dodał, że "giganci przetwarzania w chmurze są w bardzo dobrej sytuacji, a sektor półprzewodników nadal znajduje się w fazie szybkiego wzrostu".