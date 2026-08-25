Energetyka

Węglokoks Energia z potężnym wsparciem na farmę fotowoltaiczną

Węglokoks Energia podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie umowę pożyczki na realizację projektu „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 1,19922 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

Monika Krezel

Monika Krężel

25 sierpnia 2026, 11:34
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Węglokoks Energia

Energetyka oparta na OZE może skutecznie wspierać transformację energetyczną

fot: Węglokoks Energia

Węglokoks Energia podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie umowę pożyczki na realizację projektu „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 1,19922 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

Jak podaje spółka, wartość całkowita przedsięwzięcia wyniosła 3 572 560,31 zł, natomiast koszt kwalifikowany został określony na poziomie 3 167 250,00 zł. Wysokość udzielonej pożyczki wynosi 2 575 000,00 zł.

Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji w lutym 2026 roku. - Powstała instalacja fotowoltaiczna o mocy blisko 1,2 MW stanowi kolejny krok Grupy Kapitałowej Węglokoks Energia w kierunku rozwoju nisko- i zeroemisyjnych źródeł energii – informuje spółka.

Realizacja projektu przyniesie wymierne korzyści środowiskowe. Szacowany efekt ekologiczny inwestycji to zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 774,34 Mg rocznie. Farma będzie produkować około 1 056 MWh energii elektrycznej rocznie.

Powiązane tematy:

fotowoltaika oze węglokoks energia

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Paliwo

Benzyna droższa, diesel tańszy. Sprawdź, ile w środę zapłacisz za paliwo

W środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,58 zł, benzyny 98 - 7,40 zł, a oleju napędowego - 7,54 zł - wynika z wtorkowego obwieszczenia Ministra Energii. Oznacza to, że w środę cena maksymalna benzyny 95 będzie wyższa, cena benzyny 98 nie zmieni się, a olej napędowy stanieje.

Zielony Śląsk 2030

Szacunkowe wyniki Grupy TAURON za I półrocze 2026 r.

Grupa TAURON opublikowała szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2026 r. Mimo spadku wyników rok do roku katowicka spółka zwiększyła nakłady inwestycyjne, a wskaźnik dług netto/EBITDA obniżyła do bezpiecznego poziomu.

Paliwo

We wtorek za paliwo zapłacisz więcej. Sprawdź ceny

We wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,57 zł, benzyny 98 - 7,40 zł, a oleju napędowego - 7,61 zł - wynika z poniedziałkowego obwieszczenia Ministra Energii. Oznacza to, że we wtorek ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą wyższe niż w poniedziałek.

Energetyka konwencjonalna

Zmiany w zarządzie ważnej spółki energetycznej

Dwie osoby uzupełniły skład zarządu PGE Dystrybucja. Obejmą stanowiska wiceprezesów. 