Węglokoks Energia z potężnym wsparciem na farmę fotowoltaiczną

Węglokoks Energia podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie umowę pożyczki na realizację projektu „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 1,19922 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

Energetyka oparta na OZE może skutecznie wspierać transformację energetyczną

Węglokoks Energia podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie umowę pożyczki na realizację projektu „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 1,19922 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

Jak podaje spółka, wartość całkowita przedsięwzięcia wyniosła 3 572 560,31 zł, natomiast koszt kwalifikowany został określony na poziomie 3 167 250,00 zł. Wysokość udzielonej pożyczki wynosi 2 575 000,00 zł.

Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji w lutym 2026 roku. - Powstała instalacja fotowoltaiczna o mocy blisko 1,2 MW stanowi kolejny krok Grupy Kapitałowej Węglokoks Energia w kierunku rozwoju nisko- i zeroemisyjnych źródeł energii – informuje spółka.

Realizacja projektu przyniesie wymierne korzyści środowiskowe. Szacowany efekt ekologiczny inwestycji to zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 774,34 Mg rocznie. Farma będzie produkować około 1 056 MWh energii elektrycznej rocznie.