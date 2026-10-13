Energetyka

Węglokoks Energia wspiera kształcenie techników OZE

Grupa Kapitałowa Węglokoks Energia 12 października 2026 r. otworzyła doposażoną pracownię praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej. Nowy sprzęt będzie służył uczniom klasy patronackiej kształcącej się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – informują w Węglokoks Energia.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

13 października 2026, 12:54
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Węglokoks Energia

Otwarcie pracowni OZE sfinansowanej przez Węglokoks Energia

fot: Węglokoks Energia

Grupa Kapitałowa Węglokoks Energia 12 października 2026 r. otworzyła doposażoną pracownię praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej. Nowy sprzęt będzie służył uczniom klasy patronackiej kształcącej się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – informują w Węglokoks Energia.

Pracownia została przygotowana dzięki wsparciu finansowemu grupy, które przeznaczono na zakup wyposażenia pozwalającego realizować zajęcia praktyczne i egzaminy zawodowe zgodnie z wymogami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Nowoczesny sprzęt do nauki OZE

Wśród zakupionych urządzeń znalazły się m.in. specjalistyczne narzędzia i sprzęt wykorzystywany przy instalacji systemów energetycznych oraz odnawialnych źródeł energii. Uczniowie będą korzystać m.in. z zaciskarek, zestawów szczęk do rur, stacji do odzysku czynnika chłodniczego oraz dodatkowego wyposażenia niezbędnego podczas zajęć praktycznych.

– Nowoczesne kształcenie zawodowe wymaga nie tylko wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim dostępu do profesjonalnego sprzętu pozwalającego zdobywać praktyczne umiejętności – podkreślają przedstawiciele Grupy Kapitałowej Węglokoks Energia.

Rudzki „Kopernik” prowadzi kształcenie w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, a szkoła dysponuje pracownią systemów OZE z laboratorium – pierwszą tego typu placówką w mieście.

Patronat to więcej niż sprzęt

Doposażenie pracowni jest elementem umowy patronackiej zawartej między Węglokoksem Energią a Zespołem Szkół nr 6. Współpraca obejmuje również organizację praktyk zawodowych w spółkach grupy, wizyty studyjne, działania z zakresu doradztwa zawodowego oraz program stypendialny dla najlepszych uczniów.

Porozumienie zakłada także pierwszeństwo absolwentów klasy patronackiej w rekrutacjach prowadzonych przez Węglokoks Energię, zgodnie z bieżącymi potrzebami kadrowymi grupy.

Inwestycja w kadry transformacji

Dla Węglokoks Energii wsparcie rudzkiej szkoły to inwestycja w przyszłych specjalistów sektora energetycznego i odnawialnych źródeł energii. Grupa podkreśla, że rozwój nowoczesnych warunków nauki ma pomóc w budowaniu kadr odpowiedzialnych za transformację energetyczną regionu.

Węglokoks Energia ZCP prowadzi produkcję ciepła i energii elektrycznej w pięciu kotłowniach na terenie Rudy Śląskiej i Mikołowa, dostarczając ogrzewanie i ciepłą wodę mieszkańcom Rudy Śląskiej.

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