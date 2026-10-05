Węglokoks Energia wspiera kształcenie przyszłych techników elektryków

W Zespole Szkół nr 3 w Rudzie Śląskiej przy ul. Alojzego Jankowskiego 2 odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnej pracowni do praktycznej nauki zawodu, przeznaczonej dla uczniów kształcących się w zawodzie technika elektryka.

W Zespole Szkół nr 3 w Rudzie Śląskiej przy ul. Alojzego Jankowskiego 2 odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnej pracowni do praktycznej nauki zawodu, przeznaczonej dla uczniów kształcących się w zawodzie technika elektryka.

Pracownia została wyposażona między innymi w specjalistyczny sprzęt ufundowany przez spółkę Węglokoks Energia w ramach umowy patronackiej zawartej ze szkołą. Wśród przekazanego wyposażenia znajduje się tablica demonstracyjna MA 2067 stymulującą prawdziwą instalację elektryczną niskiego napięcia, której dostępność w szkolnej pracowni dla przyszłych techników elektryków stanowi rozwiązanie wyjątkowe w skali kraju.

Podczas spotkania przedstawiciele spółki rozmawiali z uczniami drugiej klasy kształcącymi się w zawodzie technika elektryka. Uczniowie zostali poinformowani o programie stypendialnym. Na zakończenie semestru trzy osoby, które uzyskają najwyższą średnią ocen oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymają stypendia finansowe - informuje w komunikacie energetyczna spółka.

W ramach współpracy spółka przekazała również klasie patronackiej specjalistyczne materiały techniczne w wersji papierowej, w tym schematy układów sterowania dotyczące EC Mikołaj sprzed przeprowadzonej modernizacji. Materiały będą wykorzystywane podczas zajęć dydaktycznych, umożliwiając uczniom rozwijanie praktycznej wiedzy z zakresu elektrotechniki i energetyki.

Zawarcie umowy patronackiej stanowi istotny element długofalowej współpracy pomiędzy spółką a Zespołem Szkół nr 3 w Rudzie Śląskiej. Jej celem jest wspieranie młodzieży w zdobywaniu wiedzy, kwalifikacji oraz praktycznych umiejętności odpowiadających potrzebom współczesnej branży energetycznej.

Współpraca będzie obejmowała w szczególności:

organizację praktyk zawodowych w spółkach Grupy Węglokoks Energia,

organizację wizyt edukacyjnych w zakładach spółki,

udostępnianie specjalistycznych materiałów technicznych,

wspieranie rozwoju zawodowego uczniów,

promowanie kształcenia technicznego oraz zawodów związanych z branżą energetyczną.

Podejmowane działania mają na celu wsparcie procesu kształcenia przyszłych techników elektryków oraz przygotowanie młodych ludzi do podjęcia pracy zawodowej.