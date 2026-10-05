Energetyka

Węglokoks Energia wspiera kształcenie przyszłych techników elektryków

W Zespole Szkół nr 3 w Rudzie Śląskiej przy ul. Alojzego Jankowskiego 2 odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnej pracowni do praktycznej nauki zawodu, przeznaczonej dla uczniów kształcących się w zawodzie technika elektryka.

Monika Krezel

Monika Krężel

5 października 2026, 10:31
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Węglokoks Energia

Przekazanie sprzętu w Zespole Szkół nr 3 w Rudzie Śląskiej

fot: Węglokoks Energia

W Zespole Szkół nr 3 w Rudzie Śląskiej przy ul. Alojzego Jankowskiego 2 odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnej pracowni do praktycznej nauki zawodu, przeznaczonej dla uczniów kształcących się w zawodzie technika elektryka.

Pracownia została wyposażona między innymi w specjalistyczny sprzęt ufundowany przez spółkę Węglokoks Energia w ramach umowy patronackiej zawartej ze szkołą. Wśród przekazanego wyposażenia znajduje się tablica demonstracyjna MA 2067 stymulującą prawdziwą instalację elektryczną niskiego napięcia, której dostępność w szkolnej pracowni dla przyszłych techników elektryków stanowi rozwiązanie wyjątkowe w skali kraju.

Podczas spotkania przedstawiciele spółki rozmawiali z uczniami drugiej klasy kształcącymi się w zawodzie technika elektryka. Uczniowie zostali poinformowani o programie stypendialnym. Na zakończenie semestru trzy osoby, które uzyskają najwyższą średnią ocen oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymają stypendia finansowe - informuje w komunikacie energetyczna spółka.

W ramach współpracy spółka przekazała również klasie patronackiej specjalistyczne materiały techniczne w wersji papierowej, w tym schematy układów sterowania dotyczące EC Mikołaj sprzed przeprowadzonej modernizacji. Materiały będą wykorzystywane podczas zajęć dydaktycznych, umożliwiając uczniom rozwijanie praktycznej wiedzy z zakresu elektrotechniki i energetyki.

Zawarcie umowy patronackiej stanowi istotny element długofalowej współpracy pomiędzy spółką a Zespołem Szkół nr 3 w Rudzie Śląskiej. Jej celem jest wspieranie młodzieży w zdobywaniu wiedzy, kwalifikacji oraz praktycznych umiejętności odpowiadających potrzebom współczesnej branży energetycznej.

  • Współpraca będzie obejmowała w szczególności:

  • organizację praktyk zawodowych w spółkach Grupy Węglokoks Energia,

  • organizację wizyt edukacyjnych w zakładach spółki,

  •  udostępnianie specjalistycznych materiałów technicznych,

  •  wspieranie rozwoju zawodowego uczniów,

  • promowanie kształcenia technicznego oraz zawodów związanych z branżą energetyczną.

Podejmowane działania mają na celu wsparcie procesu kształcenia przyszłych techników elektryków oraz przygotowanie młodych ludzi do podjęcia pracy zawodowej. 

- Życzę wam, aby nowe pracownie stały się miejscem, w którym będą rozwijać się pasje i ambicje oraz kształcić przyszli specjaliści, z których Ruda Śląska będzie dumna. Mam nadzieję, że za kilka lat spotkamy się ponownie, już nie jako goście i uczniowie, lecz jako współpracownicy wspólnie budujący przyszłość naszego regionu - mówiła Magdalena Jarkulisz, dyrektor zarządzająca WE ZCP.

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