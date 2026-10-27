Węgiel wraca do elektrowni – ceny gazu szaleją

Według szacunków analityków, produkcja energii elektrycznej z węgla wzrośnie o około jedną czwartą w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, podczas gdy produkcja ze źródeł gazowych spadnie w podobnym stopniu.

Produkcja energii elektrycznej z węgla ponownie jest tańsza niż ta z gazu.

Według szacunków analityków, produkcja energii elektrycznej z węgla wzrośnie o około jedną czwartą w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, podczas gdy produkcja ze źródeł gazowych spadnie w podobnym stopniu.

Drogi gaz ziemny ponownie zmienia ekonomię europejskiego sektora energetycznego. Jego cena przekroczyła 80 euro za MWh, a produkcja energii elektrycznej z węgla jest teraz tańsza. Węgiel może zatem pozostać konkurencyjny w niektórych krajach przez kilka kolejnych lat, mimo że jego udział w europejskiej produkcji od dawna spada.

Europejski kryzys energetyczny przybiera paradoksalną formę. Cena gazu ziemnego wzrosła powyżej 80 euro za megawatogodzinę, osiągając najwyższy poziom od trzech lat, a produkcja energii elektrycznej z węgla ponownie jest tańsza niż ta z gazu – wylicza portal e15.cz.

Według analityczki Marty Wroniszewskiej z Veyt (agencja analityczna z siedzibą w Oslo), węgiel może pozostać tańszy niż gaz do produkcji energii elektrycznej przez cały przyszły rok, a potencjalnie do marca 2028 r. Według analityczki, rozwój cen gazu sugeruje, że rynek liczy się z utrzymującymi się ograniczeniami podaży.

Według szacunków analityków, produkcja energii elektrycznej z węgla wzrośnie o około jedną czwartą w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, podczas gdy produkcja ze źródeł gazowych spadnie w podobnym stopniu. Eksploatacja elektrowni węglowych staje się zatem średnio bardziej opłacalna niż eksploatacja elektrowni gazowych po raz pierwszy od 2024 r.

Dla Europy jest to kolejna konsekwencja jej dużego uzależnienia od importu energii. Kontynent doświadczył w ostatnich latach kilku wstrząsów energetycznych, a obecna sytuacja geopolityczna po raz kolejny pokazała wrażliwość łańcuchów dostaw. Wysokie ceny gazu pogarszają obecnie sytuację europejskich firm energetycznych i gospodarstw domowych, jednocześnie zmieniając ekonomikę wytwarzania energii elektrycznej.

Niemcy, największa gospodarka Europy, należą zatem do krajów, w których węgiel wraca do gry. Nie oznacza to jednak powrotu do gospodarki energetycznej z poprzednich dekad. Europa znacznie zmniejszyła swoje uzależnienie od węgla w ciągu ostatnich 35 lat, a jej możliwości dalszego wzrostu produkcji węgla są ograniczone.

Wzrost cen gazu jest spowodowany konfliktem między Iranem a USA, który ograniczył dostawy skroplonego gazu ziemnego przez Cieśninę Ormuz. Przed konfliktem cena wynosiła około 30 euro za MWh. Czeski portal iuhli pokazuje z kolei na liczbach, jak bardzo zmienił się europejski sektor energetyczny w ostatnich dekadach. Udział węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w Unii Europejskiej spadł z ponad jednej trzeciej w 1990 r. do rekordowych 9,2 proc. w 2025 r. (węgiel kamienny: 3,7 proc., węgiel brunatny: 5,5 proc.).