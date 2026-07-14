Węgiel i metale ziem rzadkich na liście wsparcia

Departament Energii Stanów Zjednoczonych ogłosił wybór Grupy Innowacji Core Natural Resources do realizacji projektu wydobycia surowców i materiałów krytycznych z węgla.

- Mamy nadzieję, że nasze działania pokażą, że węgiel nadal jest niezbędnym surowcem w naszym codziennym życiu teraz i w przyszłości - wskazał Jimmy Brock, prezes i dyrektor generalny Core.

Departament Energii Stanów Zjednoczonych ogłosił wybór Grupy Innowacji Core Natural Resources do realizacji projektu wydobycia surowców i materiałów krytycznych z węgla.

Amerykańska spółka CONSOL Innovations LLC, z grupy Core Natural Resources, została wybrana do wielomilionowego grantu przyznanego przez Biuro ds. Surowców Mineralnych i Innowacji Energetycznych Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych (DOE).

Departament Energii Stanów Zjednoczonych ogłosił wybór Grupy Innowacji Core Natural Resources do realizacji projektu wydobycia surowców i materiałów krytycznych z węgla.

To dofinansowanie, przyznawane w ramach konkursu DOE zatytułowanego „Rozwój mocy wydobywczych kopalń i metali – pilotażowe odzyskiwanie surowców i materiałów krytycznych z produktów ubocznych w krajowych obiektach przemysłowych”, jest uzależnione od zakończenia przez firmę negocjacji z DOE, a oficjalna kwota przyznanego grantu zostanie wówczas ogłoszona.

Będzie pilotażowy zakład

Firma planuje przeznaczyć przyznane dofinansowanie na budowę pilotażowego zakładu do wydobycia pierwiastków ziem rzadkich i materiałów krytycznych z odpadów węglowych pochodzących z kompleksu górniczego Core w Pensylwanii.

- Doceniamy administrację Donalda Trumpa za jej przywództwo i wsparcie w dążeniu do pełnego wykorzystania potencjału amerykańskich zasobów węgla. Z niecierpliwością oczekujemy na współpracę z Departamentem Energii, podejmując kolejne kroki w zakresie eksploracji pierwiastków ziem rzadkich i wydobycia minerałów krytycznych w naszych zakładach – powiedział Jimmy Brock, prezes i dyrektor generalny Core.

- Mamy nadzieję, że nasze działania pokażą, że węgiel nadal jest niezbędnym surowcem w naszym codziennym życiu teraz i w przyszłości – dodał.

- Nasz zespół ds. innowacji z entuzjazmem podejmuje kolejny ważny krok w kierunku zrozumienia możliwości odzysku materiałów krytycznych z produktów ubocznych wydobycia i z niecierpliwością oczekujemy na dalsze zwiększenie wartości węgla dzięki temu projektowi – przyznał z kolei Dan Connell, prezes działu innowacji w Core.

Decyzja Departamentu Energii podkreśla zdolność Core do ciągłego opracowywania nowych i zaawansowanych sposobów na odblokowanie większej części łańcucha wartości węgla, przy jednoczesnym wspieraniu kluczowych obszarów o strategicznym znaczeniu dla USA.