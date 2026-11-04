Ważny apel w sprawie inwestycji gazowych i ciepłowniczych

Wśród sygnatariuszy, obok PKEE i inicjatora stanowiska – Eurogas, znajdują się EUGINE, FuelsEurope, EUTurbines oraz IOGP. Tłem wystąpienia jest propozycja Komisji dotycząca ujednolicenia stosowania DNSH w całej przyszłej perspektywie budżetowej.

Wśród sygnatariuszy, obok PKEE i inicjatora stanowiska – Eurogas, znajdują się EUGINE, FuelsEurope, EUTurbines oraz IOGP. Tłem wystąpienia jest propozycja Komisji dotycząca ujednolicenia stosowania DNSH w całej przyszłej perspektywie budżetowej.

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) wraz z europejską branżą energetyczną apeluje o dostęp do finansowania UE dla inwestycji gazowych i ciepłowniczych ograniczających emisje.

Środki z budżetu UE na lata 2028-2034 powinny wspierać zastępowanie źródłami gazowymi jednostek bardziej emisyjnych oraz inwestycje w rozwój kogeneracji i ciepłownictwa systemowego – postulują Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) oraz wiodące europejskie organizacje branżowe. Wspólne stanowisko odnosi się do planowanych wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących stosowania zasady DNSH (ang. do no significant harm – nie czyń poważnych szkód), które określają warunki dostępu do tego finansowania.

Przejściowa rola gazu

W swoim stanowisku sektor podkreśla przejściową rolę gazu oraz znaczenie kogeneracji i ciepłownictwa systemowego dla transformacji energetycznej. Postuluje umożliwienie wsparcia w uzasadnionych przypadkach m.in. konwersji jednostek węglowych na gazowe i dostosowania infrastruktury gazowej do nowych zastosowań. Wskazuje również, że ocena DNSH nie powinna powielać ocen środowiskowych wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów UE, a w przypadku projektów badawczych i innowacyjnych powinna być uproszczona i dostosowana do ich skali oraz ryzyka. Sektor za konieczne uznaje także wyraźne uwzględnienie bezpieczeństwa dostaw energii jako przesłanki stosowania wyjątków kryzysowych.

Wśród sygnatariuszy, obok PKEE i inicjatora stanowiska – Eurogas, znajdują się EUGINE, FuelsEurope, EUTurbines oraz IOGP. Tłem wystąpienia jest propozycja Komisji dotycząca ujednolicenia stosowania DNSH w całej przyszłej perspektywie budżetowej. Sektor wskazuje, że inwestycje powinny być oceniane na podstawie ich rzeczywistego wpływu na środowisko, z uwzględnieniem dostępności i kosztów alternatyw, zamiast wykluczania całych technologii.

Wspólna inicjatywa wzmacnia postulaty zgłoszone wcześniej przez PKEE w konsultacjach Komisji Europejskiej, dotyczące zapewnienia dostępu do unijnego finansowania inwestycjom niezbędnym dla polskiej transformacji energetycznej.

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) rozpoczął swoją działalność w 1997 r. Wśród członków wspierających PKEE są zarówno największe polskie firmy energetyczne, jak i wiodące organizacje działające w branży. Doświadczenie i zaangażowanie naszych członków pozwoliło nam zdobyć pozycję wiarygodnego, sprawdzonego partnera wśród organizacji reprezentujących sektor elektroenergetyczny w Polsce.