Wall Street zaczęła nowy tydzień od spadków

Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się lekkimi spadkami głównych indeksów, które kontynuują zniżkowy trend z końcówki zeszłego tygodnia. Inwestorzy czekają na protokół z ostatniego posiedzenia Fed i na publikację wyników kwartalnych przez spółki sektora detalicznego.

Sesja na Wall Street zakończyła się lekkimi spadkami głównych indeksów

Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się lekkimi spadkami głównych indeksów, które kontynuują zniżkowy trend z końcówki zeszłego tygodnia. Inwestorzy czekają na protokół z ostatniego posiedzenia Fed i na publikację wyników kwartalnych przez spółki sektora detalicznego.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,51 proc. i wyniósł 53.459,78 pkt.

S&P 500 na koniec dnia stracił 0,52 proc. i wyniósł 7.745,06 pkt.

Nasdaq Composite zniżkował o 0,32 proc. do 26.644,91 pkt.

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 zniżkuje o 0,40 proc. i wynosi 3.056,28 pkt.

Indeks VIX rośnie o 5,6 proc., do 15,16 pkt.

Jasnym punktem poniedziałkowej sesji był Micron Technology, ponieważ jego akcje zyskały 5 proc. W zeszłym tygodniu sekretarz handlu Howard Lutnick powiedział “The Wall Street Journal“, że administracja Trumpa nie popiera Apple w zakupie układów pamięci z Chin.

Inne akcje spółek zajmujących się chipami, takie jak Broadcom i i Nvidia wzrosły również w związku z odnowionym optymizmem dotyczącym handlu sztuczną inteligencją.

Indeks S&P 500 osiągnął w zeszłym tygodniu nowy rekord wszech czasów po przełomowym sezonie wyników finansowych, który poprawił nastroje inwestorów. Rynek akcji nadal rośnie w obliczu trwających działań wojennych na Bliskim Wschodzie.

Inwestorzy czekają tydzień z mniejszą liczbą czynników stymulujących, choć Rezerwa Federalna publikuje w środę protokół z ostatniego posiedzenia.