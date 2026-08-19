Wall Street w dół pod presją rentowności obligacji i cen ropy

Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się umiarkowanymi spadkami głównych indeksów, które znalazły się pod presją cen ropy naftowej i wzrostu rentowności obligacji skarbowych do najwyższych poziomów od dekad. Spadały akcje producentów półprzewodników.

Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się umiarkowanymi spadkami głównych indeksów

Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się umiarkowanymi spadkami głównych indeksów, które znalazły się pod presją cen ropy naftowej i wzrostu rentowności obligacji skarbowych do najwyższych poziomów od dekad. Spadały akcje producentów półprzewodników.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,22 proc. i wyniósł 53.343,40 pkt.

S&P 500 na koniec dnia stracił 0,69 proc. i wyniósł 7.691,76 pkt. Indeks spadł trzeci dzień z rzędu.

Nasdaq Composite zniżkował o 1,33 proc. do 26.289,71 pkt.

Liderami zniżek byli producenci półprzewodników. Western Digital spadł o 7 proc., Sandisk stracił 9 proc., Marvell Technology i Seagate Technology spadły odpowiednio o 9 i 8 proc. W centrum uwagi inwestorów na całym świecie były rynki długu.

Rentowności 30-letnich obligacji skarbowych USA osiągnęły we wtorek nowy, 19-letni szczyt. Rentowność 10-letnich obligacji japońskich jest na najwyższym poziomie od trzech dekad. Rentowność 30-letnich obligacji niemieckich zanotowała najwyższy poziom od 2011 roku, a rentowność 30-letnich obligacji rządowych Francji ma najwyższy poziom od 2008 roku.

Rentowność obligacji rośnie ostatnio, ponieważ inwestorzy obawiają się, że ceny ropy mogą pozostać na wysokich poziomach, gdyż negocjacje między Iranem a Stanami Zjednoczonymi utknęły w martwym punkcie.

“Czynniki, które napędzają wzrost rentowności obligacji, nie ustąpią jutro“ - powiedział Bill Fitzpatrick, zarządzający portfelem w Logan Capital Management.

Jego zdaniem rynek ignoruje jednak wyzwanie związane z rentownością obligacji i woli skupić się na solidnych zyskach i ulepszeniach w dziedzinie sztucznej inteligencji.

“W pewnym momencie jednak prawdopodobnie będziemy narażeni na niewielką wyprzedaż“ - dodał Fitzpatrick.