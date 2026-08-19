Kraj i Świat

Wall Street w dół pod presją rentowności obligacji i cen ropy

Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się umiarkowanymi spadkami głównych indeksów, które znalazły się pod presją cen ropy naftowej i wzrostu rentowności obligacji skarbowych do najwyższych poziomów od dekad. Spadały akcje producentów półprzewodników.

Pap

19 sierpnia 2026, 08:51
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się umiarkowanymi spadkami głównych indeksów

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się umiarkowanymi spadkami głównych indeksów, które znalazły się pod presją cen ropy naftowej i wzrostu rentowności obligacji skarbowych do najwyższych poziomów od dekad. Spadały akcje producentów półprzewodników.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,22 proc. i wyniósł 53.343,40 pkt.

S&P 500 na koniec dnia stracił 0,69 proc. i wyniósł 7.691,76 pkt. Indeks spadł trzeci dzień z rzędu.

Nasdaq Composite zniżkował o 1,33 proc. do 26.289,71 pkt.

Liderami zniżek byli producenci półprzewodników. Western Digital spadł o 7 proc., Sandisk stracił 9 proc., Marvell Technology i Seagate Technology spadły odpowiednio o 9 i 8 proc. W centrum uwagi inwestorów na całym świecie były rynki długu.

Rentowności 30-letnich obligacji skarbowych USA osiągnęły we wtorek nowy, 19-letni szczyt. Rentowność 10-letnich obligacji japońskich jest na najwyższym poziomie od trzech dekad. Rentowność 30-letnich obligacji niemieckich zanotowała najwyższy poziom od 2011 roku, a rentowność 30-letnich obligacji rządowych Francji ma najwyższy poziom od 2008 roku.

Rentowność obligacji rośnie ostatnio, ponieważ inwestorzy obawiają się, że ceny ropy mogą pozostać na wysokich poziomach, gdyż negocjacje między Iranem a Stanami Zjednoczonymi utknęły w martwym punkcie.

“Czynniki, które napędzają wzrost rentowności obligacji, nie ustąpią jutro“ - powiedział Bill Fitzpatrick, zarządzający portfelem w Logan Capital Management.

Jego zdaniem rynek ignoruje jednak wyzwanie związane z rentownością obligacji i woli skupić się na solidnych zyskach i ulepszeniach w dziedzinie sztucznej inteligencji.

“W pewnym momencie jednak prawdopodobnie będziemy narażeni na niewielką wyprzedaż“ - dodał Fitzpatrick.

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