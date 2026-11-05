Kraj i Świat

W ramach bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski wpłynęło 407,7 mld dol.

Skumulowany napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w latach 1990-2025 wyniósł 407,7 mld dol., co odpowiada ok. 40 proc. PKB z 2025 r. - podał w raporcie Polski Instytut Ekonomiczny (PIE).

Pap

5 listopada 2026, 07:25
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Produkcja, budownictwo i usługi biznesowe

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Skumulowany napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w latach 1990-2025 wyniósł 407,7 mld dol., co odpowiada ok. 40 proc. PKB z 2025 r. - podał w raporcie Polski Instytut Ekonomiczny (PIE).

Dodał, że zagraniczne firmy zatrudniały pod koniec 2024 roku ponad 2,2 mln osób. Instytut zwrócił uwagę, że Polska w ciągu ostatnich 35 lat zbudowała silną pozycję jako miejsce lokowania zagranicznego kapitału. 

Silna pozycja kraju

Skumulowany napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w latach 1990-2025 wyniósł 407,7 mld dol., co odpowiada ok. 40 proc. PKB z 2025 r. 

PIE podał również, że firmy z kapitałem zagranicznym zatrudniały pod koniec 2024 r. 2,23 mln osób. 

"Wraz ze wzrostem kosztów pracy i energii maleje jednak możliwość opierania atrakcyjności inwestycyjnej przede wszystkim na przewagach kosztowych. Polska dla inwestorów łączy funkcje fabryki i centrum wiedzy" - dodał. 

W publikacji dodano też, że produkcja przemysłowa odpowiadała w latach 2016-2025 za 17,8 proc. projektów, budownictwo za 16,3 proc., usługi biznesowe za 15,7 proc., działalność sprzedażowa i marketingowa za 14,8 proc., a logistyka za 13,6 proc. W samych nakładach kapitałowych dominacja zadań materialnych jest jeszcze większa: budownictwo, produkcja i logistyka skupiają łącznie 76,1 proc. nakładów inwestycyjnych (CAPEX) projektów. 

Produkcja, budownictwo i usługi biznesowe 

W analizowanej na potrzeby raportu PIE bazie fDi Markets zarejestrowano 3 tys. 855 projektów typu greenfield (inwestycje realizowane od podstaw) i ekspansji ogłoszonych w Polsce w latach 2016-2025. Trzy najczęstsze funkcje - produkcja, budownictwo i usługi biznesowe - odpowiadały za 49,8 proc. projektów. 

"To pokazuje, że inwestorzy zagraniczni nadal lokują w Polsce przede wszystkim działalność operacyjną. Nie oznacza to jednak, że tradycyjna produkcja przemysłowa jest pozbawiona korzyści rozwojowych: może tworzyć powiązania z krajowymi dostawcami, sprzyjać upowszechnianiu technologii i podnoszeniu kompetencji" - zaznaczył PIE. 

Dodał, że udział projektów o wysokim potencjale modernizacyjnym - badania i rozwój, centrale przedsiębiorstw oraz edukacja i szkolenia - wzrósł z 9,7 proc. w latach 2016-2019 do 14,1 proc. w latach 2020-2025. 

Zdaniem PIE wynikało to przede wszystkim ze zwiększenia udziału projektów badania i rozwój z 6,9 proc. do 10,8 proc. 

"Jest to pozytywny sygnał, ale nie dowód na całościową zmianę modelu inwestycji napływających do Polski. Struktura BIZ nadal opiera się na dużym udziale działalności wytwórczej i usług operacyjnych. W porównywanych okresach udział produkcji zmniejszył się o 8 pkt proc., a budownictwa o 5,9 pkt proc., podczas gdy usługi biznesowe zwiększyły udział o 6,3 pkt proc." - dodano. 

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny; przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego.

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