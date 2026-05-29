Energetyka

W przyszłym tygodniu litr benzyny może kosztować mniej niż 6 zł

Dzięki niższym cenom ropy i przedłużeniu pakietu CPN, ceny benzyny 95 na stacjach paliw mogą spaść poniżej 6 zł za litr - wynika z piątkowego komentarza analityków e-petrol.pl.

Pap

29 maja 2026, 13:30
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw

Dzięki niższym cenom ropy i przedłużeniu pakietu CPN, ceny benzyny 95 na stacjach paliw mogą spaść poniżej 6 zł za litr - wynika z piątkowego komentarza analityków e-petrol.pl.

"Ostatnie dni maja dają kierowcom w Polsce podstawy do optymizmu. Koszty tankowania zauważalnie spadają, podążając w ślad za globalnymi notowaniami ropy naftowej, a przedłużenie rządowego pakietu CPN odsuwa w czasie wizję skokowych podwyżek na stacjach" - poinformowali analitycy.

W mijającym tygodniu znacznie spadły ceny paliw w rafineriach. Średnia hurtowa cena benzyny wynosi obecnie 5303,40 zł/m sześc. i jest o 378,40 zł niższa niż tydzień wcześniej. Natomiast metr sześcienny diesla na przestrzeni tygodnia potaniał w rafineriach o 474,20 zł i kosztuje aktualnie 5572,80 zł/m sześc. To najniższa cena od początku marca tego roku - zaznaczono w komentarzu.

Dodatkowo w czwartek opublikowano rozporządzenia przedłużające do połowy czerwca obowiązywanie obniżonych stawek VAT i akcyzy dla paliw silnikowych.

"Kierowcy mogą mieć więc realną nadzieję na to, że w pierwszych dniach czerwca za tankowanie litra 95-oktanowej benzyny zapłacą mniej niż 6 złotych. Przewidywane przez e-petrol.pl przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw na nadchodzący tydzień to: 5,96-6,09 zł/l dla 95-oktanowej benzyny, 6,22-6,33 zł/l dla oleju napędowego i 3,53-3,62 zł/l dla autogazu" - podsumowali analitycy.

Energetyka konwencjonalna

Rachunki za prąd będą prostsze

Sejm w piątek uchwalił ustawę deregulującą niektóre przepisy dotyczące energetyki; przewidziano m.in. uproszczenie rachunków za energię dla gospodarstw domowych, czy liberalizację niektórych zasad obowiązujących w ciepłownictwie.

Paliwo

W piątek maksymalne ceny paliw: benzyna Pb95 - 6,16 zł za litr, diesel po 6,37 zł

W piątek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,16 zł, benzyny 98 - 6,73 zł, a oleju napędowego - 6,37 zł. Oznacza to, że ceny maksymalne są niższe niż w czwartek.

Energetyka atomowa

Wrochna: W czerwcu prezentacja aktualizacji programu jądrowego i mapy drogowej dla SMR

Aktualizacja Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) zostanie zaprezentowana "po długim weekendzie" - poinformował w czwartek wiceminister energii Wojciech Wrochna. Dodał, że również w czerwcu mamy poznać mapę drogową rozwoju małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR).

Energetyka konwencjonalna

Enea zasila komputer kwantowy na Politechnice Poznańskiej

Na Politechnice Poznańskiej uruchomiono komputer kwantowy IQM Radiance 5 – jedno z najbardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań tego typu dostępnych w Polsce. Enea zaangażowała się we współpracę z uczelnią obejmującą m.in. zapewnienie zaplecza energetycznego dla funkcjonowania i rozwoju infrastruktury technologii kwantowych, postrzegając nowoczesne centra danych i moce obliczeniowe jako ważny element gospodarki i energetyki przyszłości. 