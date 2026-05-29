Energetyka

W piątek maksymalne ceny paliw: benzyna Pb95 - 6,16 zł za litr, diesel po 6,37 zł

W piątek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,16 zł, benzyny 98 - 6,73 zł, a oleju napędowego - 6,37 zł. Oznacza to, że ceny maksymalne są niższe niż w czwartek.

Pap

29 maja 2026, 07:14
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły

W czwartek litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,31 zł, benzyny 98 - 6,86 zł, a oleju napędowego - 6,57 zł.

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w piątek i określi ceny na sobotę, niedzielę i poniedziałek.

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Do 31 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

