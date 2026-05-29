Energetyka

Rachunki za prąd będą prostsze

Sejm w piątek uchwalił ustawę deregulującą niektóre przepisy dotyczące energetyki; przewidziano m.in. uproszczenie rachunków za energię dla gospodarstw domowych, czy liberalizację niektórych zasad obowiązujących w ciepłownictwie.

Pap

29 maja 2026, 14:27
źródło: Polska Agencja Prasowa

Uproszczą rachunki

Za uchwaleniem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu dokonania deregulacji w zakresie energetyki głosowało 245 posłów, 182 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Wśród rozwiązań, które wprowadza nowela, jest uproszczenie rachunków za energię elektryczną dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Chodzi o to, by klienci otrzymywali czytelną informację o najważniejszych składowych rachunku i całkowitej kwocie do zapłaty już na pierwszej stronie. Przepisy przewidują też zmianę podstawowej formy wymiany korespondencji z przedsiębiorstwami energetycznymi na formę elektroniczną, z jednoczesnym umożliwieniem kontynuowania korespondencji w formie papierowej na życzenie odbiorcy.

W ramach nowelizacji przewidziano też liberalizację rozliczeń za ciepło dostarczone bezpośrednio do przemysłu. W tym przypadku chodzi o odstąpienie od obowiązku stosowania taryfy dla ciepła, gdy jest ono dostarczane wyłącznie na potrzeby technologiczne bez przekazywania go na użytek gospodarstw domowych. Ustawa przewiduje też odstąpienie od obowiązku posiadania koncesji na wytwarzanie ciepła, jeżeli ciepło jest przekazywane do przedsiębiorstwa przemysłowego z nowo budowanego źródła.

W ustawie sformułowano też definicję magazynu ciepła lub chłodu, na potrzeby regulacji niezbędnych przy planowanej transformacji ciepłownictwa w kierunku elektryfikacji systemów ciepłowniczych. W tym samym celu przewidziano uwzględnienie kotłów elektrodowych (elektrycznych) jako źródeł odnawialnych na potrzeby spełnienia definicji efektywnego systemu ciepłowniczego w rozumieniu przepisów unijnych.

Zmiana przepisów dotyczy też kwestii inwestycji w przedsiębiorstwach ciepłowniczych, m.in. ułatwienia liczenia wskaźników potrzebnych do sfinansowania inwestycji w zeroemisyjne źródła ciepła.

W sierpniu ubiegłego roku prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o deregulacji w zakresie energetyki, która miała wprowadzić niektóre z rozwiązań zaproponowanych w obecnym projekcie, w szczególności uproszczenie rachunków za energię.

