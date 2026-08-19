Na Centralnej Magistrali Kolejowej przeprowadzono testy systemu transmisji danych GSM-R, wspierającego prowadzenie ruchu kolejowego przy prędkościach powyżej 160 km/h. Jak przypomniał we wtorek Dariusz Klimczak, w przyszłym roku pierwsze pociągi PKP Intercity pojadą CMK z prędkością 250 km/h.

Na Centralnej Magistrali Kolejowej przeprowadzono testy systemu transmisji danych GSM-R, wspierającego prowadzenie ruchu kolejowego przy prędkościach powyżej 160 km/h. Jak przypomniał we wtorek Dariusz Klimczak, w przyszłym roku pierwsze pociągi PKP Intercity pojadą CMK z prędkością 250 km/h.

Dodał, że na Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK) przeprowadzono ostatniej nocy testy systemu transmisji danych GSM-R - poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Jak przekazał minister, GSM-R jest jednym z elementów bezpieczeństwa wspierających prowadzenie ruchu kolejowego przy prędkościach powyżej 160 km/h. Przeprowadzone testy mają przybliżać kolej do uruchomienia regularnych przewozów z prędkością 250 km/h.

Minister przypomniał ubiegłoroczne zapowiedzi przedstawicieli resortu, że w przyszłym roku pierwsze pociągi PKP Intercity mają pojechać CMK z rozkładową prędkością 250 km/h.

“Polska kolej przyspiesza - a 250 km/h to dopiero początek“ - podkreślił Klimczak.

Pod koniec ubiegłego roku wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak mówił dziennikarzom, że pociągi będą mogły kursować po Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK) z rozkładową prędkością 250 km/h od grudnia 2027 roku, czyli od wprowadzenia nowego rozkładu jazdy 2027/2028.

Pozwoli to skrócić czas przejazdu pomiędzy Warszawą a Krakowem do niecałych dwóch godzin. Obecnie pociągi Pendolino pokonują tę trasę w około pół godziny dłużej.

Przebudowę CMK realizują PKP Polskie Linie Kolejowe. Centralna Magistrala Kolejowa zapewnia połączenia między Warszawą, Krakowem, Katowicami i Wrocławiem. Jest ważna również w ruchu regionalnym dla mieszkańców województw: mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego oraz śląskiego.

PKP PLK to spółka Skarbu Państwa, która zarządza państwową siecią linii kolejowych w Polsce; odpowiada za zarządzanie ruchem pociągów, a także za układanie rozkładów jazdy dla przewoźników pasażerskich i towarowych. Zajmuje się zarządzaniem i utrzymaniem infrastruktury kolejowej. Na koniec ubiegłego roku spółka zarządzała prawie 19 tys. km linii kolejowych.