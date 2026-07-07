W kopalni Sośnica zakończono akcję pożarową

We wtorek 7 lipca o godz. 12.40 zakończono akcję pożarową w kopalni Sośnica. Tydzień wcześniej z rejonu, gdzie odnotowano wzrost stężenia tlenku węgla, wycofano załogę.

We wtorek 7 lipca o godz. 12.40 zakończono akcję pożarową w kopalni Sośnica. Tydzień wcześniej z rejonu, gdzie odnotowano wzrost stężenia tlenku węgla, wycofano załogę.

Przypomnijmy. W kopalni Sośnica, w nocy z 30 czerwca na 1 lipca, wycofano załogę z zagrożonego rejonu. Nikt nie został poszkodowany.

Jak poinformowała PGG, w rejonie ściany TA106 w pokładzie 414/1 na poziomie 950 m, około godz. 1.18 czujniki zabudowane w chodniku badawczym TA105 odnotowały wzrost stężenia tlenku węgla. Natychmiast rozpoczęto wycofywanie załogi na zasadach akcji. W rejonie zatrudnione były 24 osoby. Nie użyto aparatów ucieczkowych.

W kopalni Sośnica funkcjonują dwie ściany wydobywcze, które po zdarzeniu zostały zatrzymane. W zakładzie rozpoczęto prace przy tamach izolacyjnych, zaizolowano rejon ściany, gdzie nastąpił wzrost stężenia tlenku w czujnikach.

Drugą ścianę też wstrzymano ze względów bezpieczeństwa - to normalna procedura przy takich zdarzeniach.

7 lipca w kopalni zakończono akcję pożarową.