Górnictwo

W kopalni Sośnica zakończono akcję pożarową

We wtorek 7 lipca o godz. 12.40 zakończono akcję pożarową w kopalni Sośnica. Tydzień wcześniej z rejonu, gdzie odnotowano wzrost stężenia tlenku węgla, wycofano załogę.

Monika Krezel

Monika Krężel

7 lipca 2026, 13:37
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

KWK Sośnica

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

We wtorek 7 lipca o godz. 12.40 zakończono akcję pożarową w kopalni Sośnica. Tydzień wcześniej z rejonu, gdzie odnotowano wzrost stężenia tlenku węgla, wycofano załogę.

Przypomnijmy. W kopalni Sośnica, w nocy z 30 czerwca na 1 lipca, wycofano załogę z zagrożonego rejonu. Nikt nie został poszkodowany.

Jak poinformowała PGG, w rejonie ściany TA106 w pokładzie 414/1 na poziomie 950 m, około godz. 1.18 czujniki zabudowane w chodniku badawczym TA105 odnotowały wzrost stężenia tlenku węgla. Natychmiast rozpoczęto wycofywanie załogi na zasadach akcji. W rejonie zatrudnione były 24 osoby. Nie użyto aparatów ucieczkowych. 

W kopalni Sośnica funkcjonują dwie ściany wydobywcze, które po zdarzeniu zostały zatrzymane. W zakładzie rozpoczęto prace przy tamach izolacyjnych, zaizolowano rejon ściany, gdzie nastąpił wzrost stężenia tlenku w czujnikach.

Drugą ścianę też wstrzymano ze względów bezpieczeństwa - to normalna procedura przy takich zdarzeniach. 

7 lipca w kopalni zakończono akcję pożarową.

Powiązane tematy:

sośnica kopalnia sośnica pgg

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Węgiel kamienny

Wpływ wydarzeń na Bliskim Wschodzie na rynki węgla był w czerwcu zróżnicowany

Wpływ napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie na międzynarodowe rynki węgla wysokoenergetycznego był w czerwcu br. zróżnicowany - wynika z opublikowanej we wtorek analizy ARP.

Surowce

Borys Budka: Te środki na badania i innowacje pomogą górniczym regionom, takim jak Śląsk

Instytucje unijne w czerwcu zatwierdziły reformę Funduszu Badawczego Węgla i Stali. To instrument, który ma pobudzać innowacje i badania związane z transformacją energetyczną. W zreformowanym funduszu przewidziano większe roczne finansowanie, które umożliwi łączne inwestycje w wysokości ok. 800 mln euro do 2034 roku. Zdaniem europosła Borysa Budki te środki na badania i innowacje pomogą strategicznym górniczym regionom, takim jak Śląsk, w przechodzeniu na zieloną energię czy tworzeniu nowych miejsc pracy.

Kopalnia

Znamy najczęstsze przyczyny wypadków w górnictwie

Eksploatacja maszyn i urządzeń w złym stanie technicznym lub niezgodnie z instrukcją obsługi – to jedna z przyczyn wypadków w górnictwie.

LW Bogdanka

Jakie wyzwania stoją przed Bogdanką? Wizyta wiceministra Grzegorza Wrony w lubelskiej kopalni

Przyszłość lubelskiej kopalni i wyzwania sektora wydobywczego były głównymi tematami roboczego spotkania wiceministra aktywów państwowych Grzegorza Wrony w LW Bogdanka. 