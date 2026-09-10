Czy węgiel ma przyszłość? Jaka jest kondycja branży surowcowej? Czy w Polsce powstaną nowe kopalnie? O tym m.in. przeczytają Państwo w najnowszym wydaniu Trybuny Górniczej, która ukaże się już w najbliższy piątek 11 września.

Czy węgiel ma przyszłość? Jaka jest kondycja branży surowcowej? Czy w Polsce powstaną nowe kopalnie? O tym m.in. przeczytają Państwo w najnowszym wydaniu Trybuny Górniczej, która ukaże się już w najbliższy piątek 11 września.

W tym numerze TG nasz czołówkowy materiał dotyczy targów górniczych, które odbywają się w Katowicach.

„Górnictwo to nie tylko węgiel” - taki tytuł ma nasz tekst z pierwszej strony gazety. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbywają się (9-11 września) Future Mining Forum & Expo 2026.

„W jednym miejscu spotykają się najważniejsze firmy górnicze, dostawcy technologii i rozwiązań dla sektora wydobywczego i przemysłowego, politycy, samorządowcy i naukowcy. Dyskutują o kondycji branży surowcowej, jej perspektywach i zagrożeniach. Jednocześnie mogą zobaczyć maszyny, urządzenia i technologie, które od powiadają na wyzwania omawiane podczas debat, a także bezpośrednio spotkać się z przedstawicielami firm działających w całym łańcuchu wartości sektora” – pisze w relacji z pierwszego dnia targów red. Aldona Minorczyk-Cichy.

„Czy opłaca się inwestować w nowe kopalnie?” – pyta w tekście red. Monika Krężel. To głos branży na temat podatku miedziowego, spółek, które go odprowadzają i takich, które chcą zainwestować w Polsce w nowe kopalnie.

– Doceniamy konstruktywny dialog z rządem do tyczący polskich uwarunkowań prawnych i ważne reformy, które wdrożono w zeszłym roku. Był to dobry, pierwszy krok, ale nawet po tych zmianach Polska ma wciąż jedną z najwyższych całkowitych efektywnych stawek podatkowych na świecie dotyczących miedzi i srebra – czyli surowców, na które w najbliższych latach popyt będzie szybko rosnąć. Aby móc odpowiedzieć na ten popyt, wiele krajów już i tak z dobrymi warunkami fiskalnymi jeszcze bardziej je uatrakcyjnia po to, by efektywnie przy ciągnąć inwestycje w zagospodarowanie swoich złóż tych metali – podkreśla Jordan Pandoff, prezes spółki Lumina Metals, w wypowiedzi specjalnie dla „Trybuny Górniczej” i portalu netTG.pl. – można przeczytać w najnowszej TG.

Zachęcamy także do przeczytania tekstu „Surowce – strategiczny filar gospodarki”, którego autorem jest red. Kajetan Berezowski. „Skala znaczenia sektora najlepiej widoczna jest w liczbach. W Polsce funkcjonują 7442 zakłady górnicze, z których ponad 7300 to zakłady odkrywkowe. Zakłady odkrywkowe dostarczyły na rynek ponad 371 mln t kopalin. Same kruszywa naturalne odpowiadały za blisko 265 mln t wydobycia, co stanowiło ponad dwie trze cie całkowitej produkcji kopalin w kraju. Pol ska należy dziś do ścisłej europejskiej czołówki producentów kruszyw, a sektor tworzy tysiące miejsc pracy oraz zapewnia funkcjonowanie wielu gałęzi gospodarki” - pisze autor.

W tym numerze TG mamy też wywiad z Marianem Zmarzłym, wiceministrem energii. W rozmowie zatytułowanej „Nowe otwarcie dla górnictwa” nasza rozmówca mówi: „Transformacja nie polega na samym zamykaniu aktywów, lecz na skutecznym zastępowaniu pełnionych przez nie funkcji. Kamienie milowe powinny wynikać z rzeczywistego uruchamiania nowych mocy dyspozycyjnych, infrastruktury gazowej, sieci, rezerw i energetyki jądrowej. Narzędzia analityczne mogą wspierać ich ocenę, ale to pełnomocnik ma pilnować, aby żadna funkcja bezpieczeństwa nie została utracona przed jej zastąpieniem”. Wywiad przeprowadził red. Kajetan Berezowski.

Publikujemy również felieton Jacka Korskiego, mamy też garść ekologicznych informacji i relację z 80-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Rybniku. W najnowszej TG jest także tekst o rowerowych pasjonatach z ruchu Halemba.

Jak zwykle w Górniczej Czytelnicy na pewno znajdą wiele interesujących materiałów.

Zapraszamy do lektury.