Uważaj na drodze! Kolizji podczas Wszystkich Świętych przybywa

Przed nami jeden z najbardziej ruchliwych weekendów w roku. Rok 2025 był najbezpieczniejszym na polskich drogach w historii, a zbliżający się okres Wszystkich Świętych zawsze wymaga od policjantów wzmożonych działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W okresie 31 października-2 listopada 2025 roku Policja odnotowała 183 wypadki, w których życie straciło 14 osób, a 234 zostały ranne. Niezmiennie problemem na polskich drogach pozostaje alkohol - spośród wskazanych wypadków w 9 przypadkach sprawca był nietrzeźwy. Pamiętajmy też, że w czasie wzmożonego ruchu częściej dochodzi także do awarii i niespodziewanych zdarzeń.

Przed nami jeden z najbardziej ruchliwych weekendów w roku. Rok 2025 był najbezpieczniejszym na polskich drogach w historii, a zbliżający się okres Wszystkich Świętych zawsze wymaga od policjantów wzmożonych działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W okresie 31 października-2 listopada 2025 roku Policja odnotowała 183 wypadki, w których życie straciło 14 osób, a 234 zostały ranne. Niezmiennie problemem na polskich drogach pozostaje alkohol - spośród wskazanych wypadków w 9 przypadkach sprawca był nietrzeźwy. Pamiętajmy też, że w czasie wzmożonego ruchu częściej dochodzi także do awarii i niespodziewanych zdarzeń.

W tym roku 1 listopada wypada w niedzielę. Weekend będzie więc krótki, a wyjazdy do bliskich skumulują się w piątek i sobotę, (30-31 października). W skali całego roku piątek to i tak najbardziej wypadkowy dzień tygodnia: według danych KGP w 2025 roku przypadło na niego 16,8 proc. wszystkich wypadków. Tak było też w listopadowy weekend 2025 roku. Najwięcej wypadków spośród całego weekendu policja odnotowała wtedy w piątek, 31 października.

Listopad zawsze z większą liczbą wypadków

Na ryzyko składa się kilka czynników naraz. Tydzień wcześniej zmieniamy czas na zimowy, więc zmrok zapada już przed 17:00. Jedziemy setki kilometrów, często z całą rodziną i w pośpiechu. Pod cmentarzami brakuje miejsc parkingowych, zmieniają się zasady ruchu. Do tego dochodzi jesienna pogoda: deszcz, mgła i śliskie liście.

„Okres Wszystkich Świętych to dla policjantów ruchu drogowego jeden z najbardziej wymagających okresów w roku. W ciągu kilku dni na drogi wyjeżdża ogromna liczba kierowców, często na długie trasy, po zmroku, który w tym okresie zapada znacznie szybciej. Ponadto jesienne warunki atmosferyczne zazwyczaj nie są sprzyjające i wielu kierujących może być zaskoczonych śliską nawierzchnią. Należy pamiętać, że w rejonie cmentarzy będzie zmieniona organizacja ruchu, w wielu przypadkach to policjanci będą kierować ruchem, aby zapewnić jak największą płynność ruchu. Apelujemy, aby bezwzględnie stosować się do wszystkich poleceń i sygnałów podawanych przez funkcjonariuszy. W miarę możliwości wybierzmy komunikację publiczną. W okresie Wszystkich Świętych należy się spodziewać zwiększonej liczby policjantów ruchu drogowego, którzy oprócz kierowania ruchem, będą także kontrolować m.in. przestrzeganie dopuszczanej prędkości, sposób przewożenia pasażerów, a także stan trzeźwości kierujących oraz stan techniczny pojazdów" - mówi podinsp. Andrzej Fijołek, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji.

Jak szybko załatwić formalności po kolizji

Niestety, nawet najbardziej uważna i ostrożna jazda nie zagwarantuje nam, że do niespodziewanego zdarzenia na drodze nie dojdzie. Jednym z rozwiązań, które ułatwia kierowcom zgłoszenie potencjalnej kolizji jest usługa mStłuczka dostępna w aplikacji mObywatel. To nowoczesne narzędzie stworzone we współpracy Ministerstwa Cyfryzacji, Centralnego Ośrodka Informatyki, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) i ubezpieczycieli. Aplikacja oferuje dwie niezależne, praktyczne funkcje: spisanie oświadczenia o zdarzeniu drogowym - przez osoby kierujące pojazdami uczestniczącymi w kolizji i zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi - realizowane bezpośrednio przez osobę poszkodowaną.