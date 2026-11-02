Kraj i Świat

Urząd skarbowy sprzedaje teren położony blisko uniwersyteckiego kampusu

Urząd Skarbowy w Cieszynie wystawił na licytację nieruchomość znajdującą się między centrum miasta a uniwersyteckim kampusem. Sprzedaż terenu o powierzchni 0,7 ha rozpocznie się od kwoty 3,27 mln zł. Licytacja ruszy 9 listopada.

Monika Krezel

Monika Krężel

2 listopada 2026, 12:26
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: KAS

Atrakcyjny teren wkrótce trafi na licytację

fot: KAS

Urząd Skarbowy w Cieszynie wystawił na licytację nieruchomość znajdującą się między centrum miasta a uniwersyteckim kampusem. Sprzedaż terenu o powierzchni 0,7 ha rozpocznie się od kwoty 3,27 mln zł. Licytacja ruszy 9 listopada.

Urząd Skarbowy w Cieszynie wystawił na licytację nieruchomość położoną przy ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 34. Teren i budynki będzie można kupić znacznie poniżej wartości. Sprzedaż ruszy 9 listopada.

Nieruchomość znajduje się 1 km na wschód od Rynku w Cieszynie i zaledwie kilkaset metrów od kampusu Uniwersytetu Śląskiego. W pobliżu przebiega linia kolejowa, a do cieszyńskiego dworca jest ok. 650 m.

Teren tworzą trzy działki o łącznej powierzchni 6969 m kw. Grunt jest w przeważającej części niezabudowany, jedynie po wschodniej stronie znajdują się nieduże obiekty dawnego składu opałowego: wiata magazynowa (243 m kw.), budynek administracyjny (40 m kw.) i budynek gospodarczo-garażowy (71,8 m kw.).

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W 2019 r. miasto wydało warunki zabudowy terenu dla inwestycji mieszkalno-usługowej z miejscami parkingowymi.

Od 9 listopada br. będzie można składać oferty zakupu nieruchomości w portalu eLicytacje. Wartość oszacowania działek i budynków to ponad 5,03 mln zł. Urząd Skarbowy w Cieszynie ustalił cenę wywołania na 3,27 mln zł. Aby przystąpić do licytacji, do 5 listopada należy wpłacić wadium w wysokości 10 proc. wartości oszacowania.

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