Kraj i Świat

Uruchomili 10 centrów m.in. dla producentów i operatorów dronów

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej uruchomiła 10 Lokalnych Centrów Kompetencji Bezzałogowych Statków Powietrznych, czyli wydzielonych obszarów m.in. dla producentów i operatorów dronów - poinformowała Agencja. Projekt za 84 mln zł ma poprawić dostępność infrastruktury i usług dla branży dronowej.

Pap

2 września 2026, 15:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Freepik

Centra mają poprawić dostępność infrastruktury i usług dla branży dronowej

fot: Freepik

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej uruchomiła 10 Lokalnych Centrów Kompetencji Bezzałogowych Statków Powietrznych, czyli wydzielonych obszarów m.in. dla producentów i operatorów dronów - poinformowała Agencja. Projekt za 84 mln zł ma poprawić dostępność infrastruktury i usług dla branży dronowej.

"Polska Agencja Żeglugi Powietrznej uruchomiła 10 Lokalnych Centrów Kompetencji Bezzałogowych Statków Powietrznych, zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami, dając gigantyczny impuls rozwojowy dla polskiego rynku BSP. Centra to wydzielone obszary operacyjne w polskiej przestrzeni powietrznej wyposażone w rozwiązania cyfrowe, infrastrukturę trackingu (śledzenia) i procedury, które mają umożliwiać przygotowanie oraz prowadzenie bardziej zaawansowanych lotów dronów" - poinformowała PAŻP w komunikacie.

 

Dodała, że centra mają m.in. poprawić dostępność infrastruktury i usług dla branży dronowej. 

Łatwiej będzie można wykonywać loty dronami poza zasięgiem wzroku (operacje BVLOS), loty na większe odległości czy testy ciężkich dronów - podano.

Centra powstały w różnych regionach Polski 

Projekt wart jest 84 mln zł, a pieniądze pochodzą w całości ze środków Krajowego Planu Odbudowy.

Projekt jest skierowany m.in. do producentów i operatorów dronów, operatorów, firm rozwijających sensory, łączność i systemy autonomiczne, uczelni i instytutów badawczych, jednostek samorządu terytorialnego, służb ratowniczych i mundurowych, operatorów infrastruktury krytycznej, firm logistycznych, kolejowych, energetycznych i przemysłowych oraz odbiorców technologii, którzy przed zakupem chcą zobaczyć dane rozwiązania w praktyce.

W centrum kompetencji BSP znajduje się wydzielona strefa geograficzna dla planowanych operacji, systemy cyfrowe, wspierające planowanie i koordynację, ponad 100 punktów infrastruktury śledzącej, która pozwala budować obraz ruchu dronów oraz 11 tzw. Drone Pointów, czyli miejsc bezpiecznego lądowania.

PAŻP wskazała, że firmy z branży dronowej często nie mają odpowiednich obszarów do lotów, zaplecza technicznego, infrastruktury oraz środowiska do demonstracji produktów przed inwestorami lub klientami. Centra mają pozwolić branży na korzystanie z infrastruktury bez konieczności jej budowy.

Agencja przypomniała, że w celu budowy centrów zawarła umowy lub porozumienia o współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. 

"JST będą pełnić rolę lokalnych partnerów projektu. Ich zadaniem jest m.in. wspieranie wykorzystania infrastruktury, aktywizowanie przedsiębiorców, uczelni i instytucji, wskazywanie potrzeb mieszkańców i lokalnej gospodarki, pomoc w budowaniu specjalizacji danego CK a także udział w projektach edukacyjnych, publicznych i demonstracyjnych" - wskazała PAŻP.

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