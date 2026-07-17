Uratują prawie stuletnią wieżę wodną

Wieża zostanie odnowiona dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To jeden z najbardziej charakterystycznych budynków Orzesza. Inwestycja ma poprawić jego stan techniczny, dzięki czemu zyska nową funkcję. Będzie przeznaczony na potrzeby obrony cywilnej.

- Odbyliśmy już wstępne rozmowy z wojewodą, by mógł powstać tam magazyn sprzętu i na 99 proc. powstanie – powiedział netTG.pl burmistrz Orzesza, Mariusz Oleś.

Burmistrz dodaje, że wieża wodna nie może być zaadaptowana na kawiarnię lub restaurację, czego chciałaby część mieszkańców.

- Połowa wieży to zabytkowy lej. Nie można go usunąć, bo to zabytek, który musi być odrestaurowany. Wtedy do dyspozycji mamy tylko połowę wieży. Jeden z inwestorów był zainteresowany restauracją, ale w środku zmieściłoby się 4-5 stolików, a taka inwestycja by się nie zwróciła – tłumaczy Oleś.

Zakres zaplanowanych robót budowlanych i konserwatorskich jest szeroki. To m. in. wykonanie izolacji, skucie tynków, wykonanie schodów i podłogi czy wymiana pokrycia dachowego. Miasto pozyskało na ten cel milion złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przyznana dotacja pokrywa blisko 85% całkowitych kosztów inwestycji.

Wieża wodna w Orzeszu powstała 1930 roku. Przez lata zasilała w wodę parowozy na pobliskiej stacji kolejowej oraz okolicznych mieszkańców. W 2014 roku obiekt został przejęty przez miasto od PKP, a w styczniu 2023 roku oficjalnie wpisano go do rejestru zabytków.