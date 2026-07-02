Transformacja od A do Z

Upamiętnią prekursora śląskiej rewitalizacji

4 lipca w Katowicach posadzone zostanie drzewo pamięci Johanna Brosa – twórcy Galerii Szyb Wilson.

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Robert Passia

2 lipca 2026, 11:34
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Galeria Szyb Wilson

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

4 lipca w Katowicach posadzone zostanie drzewo pamięci Johanna Brosa – twórcy Galerii Szyb Wilson.

Uroczystość odbędzie się na dziedzińcu Galerii Szyb Wilson w Katowicach w najbliższą sobotę (4 lipca) o godz. 11. Wezmą w niej udział bliscy i współpracownicy Johanna Brosa oraz władze Katowic. Autor rewitalizacji znanych katowickich obiektów poprzemysłowych zostanie upamiętniony w pierwszą rocznicę śmierci.

- Chcemy, aby to wyjątkowe drzewo rosło blisko nas i każdego dnia przypominało o wartościach, którymi kierował się Johann Bros. Niech będzie symbolem tego, że Jego dzieło trwa nadal – w naszych działaniach, projektach i relacjach – napisali na Facebooku pracownicy Galerii Szyb Wilson.

Zmarły 4 lipca 2025 roku Johann Bros był jednym z prekursorów rewitalizacji śląskiego dziedzictwa przemysłowego. W czasach PRL wyemigrował do RFN, gdzie prowadził działalność gospodarczą. W okresie przemian powrócił na Górny Śląsk. 

Po zakupie XIX-wiecznego browaru Mokrskich w Katowicach-Szopienicach, odnowił obiekt i stworzył w nim przestrzenie biurowe przy zachowaniu jego historycznego charakteru. W drugiej połowie lat 90. dokonał rewitalizacji niszczejącego kompleksu budynków Szybu Wilson dawnej kopalni "Giesche" na granicy katowickich dzielnic Janów i Nikiszowiec. Wraz z późniejszą małżonką Moniką Pacą-Bros stworzyli tam jedną z największych prywatnych galerii sztuki w Polsce. W Galerii Szyb Wilson do dziś organizowane są wystawy i koncerty. Przez lata odbywał się tam także Art Naif Festiwal – międzynarodowy festiwal sztuki naiwnej. 

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