Energetyka

Upały nie zakłóciły działania systemu elektroenergetycznego

Upały nie spowodowały dotychczas zakłóceń w funkcjonowaniu systemu elektroenergetycznego - poinformował rzecznik prasowy Polskich Sieci Elektroenergetycznych Maciej Wapiński.

Pap

30 czerwca 2026, 13:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: ARC

System wytrzymał upały

fot: ARC

Upały nie spowodowały dotychczas zakłóceń w funkcjonowaniu systemu elektroenergetycznego - poinformował rzecznik prasowy Polskich Sieci Elektroenergetycznych Maciej Wapiński.

"Najwyższe temperatury notowano w weekend, gdy zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną jest niższe niż w dni robocze. W piątek wczesnym wieczorem odnotowano zapotrzebowanie na poziomie 23 GW, w weekend nie przekroczyło 20,5 GW. W poniedziałek w wieczornym szczycie wyniosło nieco ponad 23 GW" - przekazał  Wapiński.

Dużo wyższe zapotrzebowanie na moc notowane jest w Polsce zimą. Z danych PSE wynika, że w lutym tego roku padł rekord zapotrzebowania - 27,7 GW.

Z klimatyzacji korzystaj w czasie dnia, nie wieczorem

"Najbardziej napięta sytuacja w systemie jest w godzinach 18-21, gdy jednocześnie spada generacja z fotowoltaiki i rośnie zapotrzebowanie" - dodał rzecznik.

Dlatego PSE zachęca, by w przypadku korzystania z klimatyzacji schłodzić mieszkanie czy dom w ciągu dnia, a nie dopiero wieczorem.

Zgodnie z informacjami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w niedzielę w Słubicach temperatura powietrza sięgnęła 40,5 st. C, co oznacza rekordowo wysoką wartość dla Polski. Wcześniej tego dnia 40,3 st. C odnotowano w Toruniu. W poniedziałek w południe najwyższą temperaturę odnotowano w Kozienicach - 37,1 st. C.

W województwach lubelskim i podkarpackim do godz. 20 w środę cały czas obowiązują ostrzeżenia III stopnia przed upałem. Temperatura maksymalna wyniesie tam od 33 C do 37 st. C, a minimalna w nocy od 18 st. C do 21 st. C.

Zredukować zapotrzebowanie

W związku z przewidywaną napiętą sytuacją bilansową we wtorek wieczorem, PSE ogłosiły dzisiaj okresy przywołania na rynku mocy w godzinach 18-19, 19-20 i 20-21. Oznacza to, że wytwórcy energii, którzy mają kontrakty rynku mocy, muszą przedstawić swoje jednostki do dyspozycji operatora albo wprowadzić do sieci. Natomiast odbiorcy objęci umowami mocowymi muszą zredukować swoje zapotrzebowanie. Mechanizm rynku mocy zapewnia wynagradzanie uczestników rynku za dostarczania mocy i zapewnienie dostaw energii do systemu elektroenergetycznego, gdy operator tego zażąda.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka zarządza siecią przesyłową, w której skład wchodzą umożliwiające przesył energii na duże odległości linie najwyższych napięć 400 kV oraz 220 kV, o łącznej długości ponad 16 tys. km, oraz 110 stacji elektroenergetycznych służących do przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej.

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