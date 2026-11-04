UOKiK: Sąd potwierdził, że Biedronka wprowadzała konsumentów w błąd

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził, że Biedronka wprowadzała konsumentów w błąd podczas promocji "Specjalna Środa" i "Walentynkowa Środa" - poinformował UOKiK.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził, że Biedronka wprowadzała konsumentów w błąd podczas promocji "Specjalna Środa" i "Walentynkowa Środa" - poinformował UOKiK.

Sąd orzekł, że firma musi zapłacić 84 mln zł kary, czyli mniej niż pierwotnie informował UOKiK. W komunikacie Urzędu przypomniano, że w grudniu 2025 r. prezes UOKiK wydał decyzję dotyczącą wprowadzania konsumentów w błąd podczas promocji Biedronki i nałożył na Jeronimo Martins Polska blisko 105 mln zł kary.

Zwrot 100 proc. wartości zakupionych produktów

Sprawa dotyczyła obietnicy zwrotu 100 proc. wartości zakupionych produktów na vouchery, z których można było skorzystać tylko na określonych, nieznanych podczas zakupów, warunkach. Spółka odwołała się od decyzji.

"Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził, że Biedronka wprowadzała konsumentów w błąd i podzielił ocenę Prezesa UOKiK dotyczącą umyślnego charakteru naruszeń, miarkując przy tym karę do prawie 84 mln zł" - podał UOKiK.

UOKiK zwrócił uwagę, że to kolejne rozstrzygnięcie SOKiK potwierdzające decyzje prezesa UOKiK wobec Jeronimo Martins Polska.

"Wcześniej, sąd pierwszej instancji utrzymał decyzje w zakresie praktyk wykorzystywania przewagi kontraktowej, zasądzając 506 mln zł kary, a także nieprawidłowości związane z tzw. tarczą antyinflacyjną, zasądzając 160 mln zł kary. Decyzje oczekują na weryfikację przez sąd drugiej instancji" - wyjaśnił UOKiK.

Poinformował ponadto, że prawomocnie zakończyła się sprawa rozbieżności między cenami na półkach i przy kasach oraz błędnego oznakowanie kraju pochodzenia warzyw i owoców, w których UOKiK wygrał ze spółką. Spółka zapłaciła kary, odpowiednio 115 mln zł i 60 mln zł. Urząd zwrócił uwagę, że to nie pierwszy raz, gdy prezes UOKiK zwracał Biedronce uwagę na sposób informowania o promocjach.

"Urząd wielokrotnie wskazywał spółce, że korzyści i ograniczenia ofert powinny być przedstawiane równie wyraźnie. Spółka była też adresatem dwóch decyzji zobowiązujących dotyczących komunikowania zasad promocji" - podał UOKiK.

W komunikacie dodano, że z materiału dowodowego wynika również, że podczas przygotowywania reklamy "Walentynkowej Środy" Jeronimo Martins Polska świadomie zrezygnowała z podania informacji o tym, na jakie produkty można wykorzystać voucher i ile trzeba wydać na kolejne zakupy.

"Ta, jak i inne okoliczności wskazane w decyzji Prezesa UOKiK, potwierdzają umyślny charakter naruszenia" - dodał UOKiK.

Wyrok SOKiK jest nieprawomocny; spółka może się od niego odwołać do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Urząd zaznaczył, że prezes UOKiK również zamierza złożyć apelację w części dotyczącej obniżenia wysokości kary.

"Urząd podtrzymuje stanowisko, że pierwotnie nałożona sankcja była adekwatna do charakteru i wagi stwierdzonych naruszeń" - dodano.

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